灌醉「會飛的小強」？　疫情後「這一瓶」變身成殺蟲劑

▲蟑螂大軍好可怕，一招處理會飛的小強。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳香菱／綜合報導

每次到夏天，突然冒出來蟑螂是許多人的惡夢，會飛的更是讓人頭痛。有一名網友在FB「匿名公社」發文，分享自己的「滅蟑大法」，只要使用「75％酒精」噴蟑螂，連「會飛的小強」都能輕鬆解決。網友笑道牠只是喝醉了，「剛好遇到酒量差的」、「牠只是茫了，等一下就醒了」。

許多人也會使用酒精來消滅各種生物，「對付小黑蚊也很有效，噴牠立馬摔倒」、「蚊子也很有用，疫情過後酒精替代了殺蟲劑」、「可是噴壁虎沒用，好可怕」、「酒精會導致蟑螂腹部油脂融化！蟑螂會窒息」。

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也有網友表示，這只是把蟑螂暫時灌醉而已，「我怕越噴牠越嗨」、「牠只是茫了，等一下就醒了」、「我們家的跟我說再來一杯」、「剛好遇到酒量差的」。

還有火烤派的網友表示，「用100%噴下去點火，馬上多一串BBQ」、「前面加打火機，對付什麼都好用！」、「我都噴很多，醉倒掙扎的時候再點火」、「遇到會飛的不如加把火」。其實，利用酒精加打火機噴火，是非常危險的行為，產生的火焰若接觸到易燃物，容易引發火災，千萬不要嘗試。

有人也分享了自己的除蟲妙招，「直接用洗碗精加水噴一點點就見效了」、「濃肥皂水噴蟑螂最好用」、「噴香水、明星花露水、清潔劑都行」、「用掃把物理攻擊直接死！」甚至有人選擇用「佛系」除蟲法，「我都講笑話給他聽，牠會笑死」、「把牠蓋起來放七天，牠會先無聊死」。