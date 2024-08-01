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第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

▲由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第36屆，1日於奇美博物館隆重舉行頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第36屆，1日於奇美博物館隆重舉行頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第36屆，1日於奇美博物館隆重舉行頒獎典禮，奇美文化基金會執行長郭玲玲致詞，期許這股善的力量可以一直延續下去。截至2024年為止，奇美藝術獎總計有375人次獲獎，獎助金逾1.3億元。

▲由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第36屆，1日於奇美博物館隆重舉行頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美藝術獎創設於1989年，多年來秉持讓藝術薪火相傳的精神，積極推動台灣藝術文化，培育美術與音樂人才，希望透過獎助金鼓勵青年學子，減少他們經濟壓力之苦，能夠專心投入創作，進而有更多的機會在藝術舞台上綻放光芒。截止至本屆共有375人獲獎，累計獎助金約台幣1.3億元。

今天在頒獎典禮上，包括奇美文化基金會執行長郭玲玲、奇美博物館館長許家彰、國立故宮博物館院長蕭宗煌、前國立美術館館長黃才郎，以及評審、得獎者等都齊聚一堂，共同慶賀這個值得紀念的一刻。

奇美文化基金會執行長郭玲玲在典禮上，用奇美創辦人許文龍先生的一段話，勉勵10位得獎者：「許創辦人以前常說，這些獎助金就當作奇美先借給大家的，大家不需要還，將來有能力回饋社會時，記得用同樣的精神幫助台灣下一代的文化發展。」

▲由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第36屆，1日於奇美博物館隆重舉行頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次奇美藝術獎共有10人獲獎，具象美術創作類：鍾子逸、溫崎君、李承翰、潘煒中；音樂類：李聿惟、陳為霖、魯郁文、楊舜名、王芙紀、陳品宥。其中，二次得獎者包括溫崎君、潘煒中、王芙紀。

主修長笛的王芙紀是今年音樂類唯一的二次獲獎者，王芙紀曾任 Taiwan Connection 室內樂團長笛聲部首席，擁有豐富的演出經驗，評審認為她的音樂風格詮釋佳，對比鮮明，有立體感。

▲由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第36屆，1日於奇美博物館隆重舉行頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其他音樂類入選者也皆有優秀的表現。鋼琴組李聿惟是本屆最年輕的得獎者，21歲的她目前就讀於美國奧柏林音樂學院，她的演奏沉穩動人，同時音樂性生動活潑且熱情洋溢。弦樂組陳為霖的小提琴演奏不僅帶有細緻的內容更有變化性，技巧純熟；而同樣主修小提琴的魯郁文也展現了成熟的音樂表現，音色的變化令人注目。弦樂組楊舜名主修大提琴，其演奏風格熱情，音色優美，評審認為他的演奏技巧極為穩定。聲樂組陳品宥，目前就讀於義大利國立布雷西亞音樂院，他具有敏銳的音樂直覺，音色富有朝氣與活力，同時對樂曲詮釋相當到位，且義大利語發音正確。

▲由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」，今年邁入第36屆，1日於奇美博物館隆重舉行頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

美術類部分，西畫組鍾子逸作品既有宏大的視野，又有富含詩意的氛圍，筆法細膩，構圖完整度高；西畫組溫崎君為二次獲獎，其作品以細膩的線條描繪帶出深厚的情感，令評審激賞，並認為他的素描創作思維與其繪畫的筆調皆十分細緻。連續兩屆獲獎的雕塑組潘煒中，他的木雕作品精確刻劃人物型態，刀工細膩、技巧到位；雕塑組李承翰運用木頭與纖維兩種不同材質，大膽呈現木頭的紋理質感與染上鮮豔色彩的纖維，作品形成強烈對比，極具創意巧思。10位得獎者在各自的領域皆有特色，未來可期。

第37屆奇美藝術獎也將於10月起開放報名，獎助項目包括：具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金。詳情請上奇美博物館官網查詢：www.chimeimuseum.org。

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