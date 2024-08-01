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中國隊第11金　「最美競走女選手」楊家玉奪冠

▲楊家玉在奧運女子20公里競走項目中摘金。（圖／路透）

▲楊家玉在奧運女子20公里競走項目中摘金。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會的田徑大項拉開大幕，中國田徑隊也在首個比賽日就取得了「開門紅」。8月1日，在巴黎奧運女子競走20公里的比賽中，中國選手楊家玉以1小時25分54秒完賽，第一個衝過終點，奪得金牌，這也是中國隊在巴黎奧運會的第11枚金牌。

從鳴槍開始，楊家玉就率先衝出第一集團。不過，隨著比賽的深入，來自歐美的幾位「奪冠熱門」也逐漸趕上。到5公里時，楊家玉重回到領先位置帶領第一集團，與此同時，另一位中國選手馬振霞也進入第一集團的爭奪。

10公里處，楊家玉已經將優勢拉開到30秒。13公里時，她又繼續將優勢擴大到44秒。15公里時，西班牙名將佩雷斯開始向前追趕，將差距縮小到30秒，儘管最後時刻佩雷斯繼續縮小差距，但楊家玉還是將領先優勢保持到了終點，奪得金牌。

至此，楊家玉在亞運會、世錦賽、奧運會都摘得了金牌，實現了大滿貫。

▲楊家玉在奧運女子20公里競走項目中摘金。（圖／路透）

作為世界紀錄保持者，楊家玉的職業生涯中，不乏高光時刻。2017年，在倫敦田徑世錦賽上，她以1小時26分18秒的成績奪得女子20公里競走的金牌，創造了個人最好成績。

同年，她還獲得了大陸全國競走冠軍賽女子20公里項目的冠軍。到了2018年雅加達亞運會，楊家玉再次以出色的表現奪得女子20公里競走的冠軍。

▲楊家玉私服照。（圖／翻攝楊家玉微博）

▲楊家玉私服照。（圖／翻攝楊家玉微博）

不過，楊家玉的競走之路並非一帆風順。在2020年東京奧運會上，她因在女子20公里競走決賽中領到第三張紅卡被罰停2分鐘，直接退出了金牌的爭奪，最終以第12名的成績結束了比賽。不過這一挫折並未擊垮她，反而讓她更加堅定了自己的信念和目標。

▲楊家玉私服照。（圖／翻攝楊家玉微博）

2021年，楊家玉在大陸全國競走錦標賽暨東京奧運會選拔賽中，以1小時23分49秒的成績奪得女子20公里項目的冠軍，並打破了由前輩劉虹保持的世界紀錄。同年，她成功入選東京奧運會中國體育代表團田徑隊，但由於急於超越最後的冠軍選手，楊家玉不幸犯規被罰停2分鐘，最終獲得第12名。

社交媒體時代，楊家玉被網友稱為顏值最高的競走運動員，訓練、比賽之餘，楊家玉也會拍攝一些短片發到社交平台上，留言最多都是「美」。但楊家玉在回應顏值話題時，只說了一句，「我不要長得漂亮，我要我的成績漂亮」。

▲楊家玉私服照。（圖／翻攝楊家玉微博）

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