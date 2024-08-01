國台辦仍稱0214為「惡性撞船」　陸委會：雙方有善意也都有壓力

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會日前稱「0214大陸船隻翻覆事件」已經「順利落幕」，但國台辦之後發出的新聞稿，卻仍以「惡性撞船事件」來稱呼此次事件。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，其實雙方都有善意，但同時也有壓力，「這個我們都可以理解。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



梁文傑在例行記者會上提到，他覺得善意都是互相的，其實雙方都有善意，但同時也都有壓力，「這個我們都可以理解，所以希望事情能夠解決，讓兩邊走的比較近一點，不要再回到緊繃的狀態。」

對於外界認為此次協商是兩岸新的官方溝通模式，梁文傑強調，這次協商是「當事人與當事人」之間，就慰問金的問題、遺體以及船隻的歸還問題來達成共識。

梁文傑還說，在他看來，很多外界所謂的「定位、定性」等等，其實都是不必要的。

▼協商結束後，我方將事故快艇歸還陸方。（圖／記者林名揚翻攝）



外傳「0214事件」解決之後，被滯留的胡姓士官，及被扣留的漁船「大進滿88號」就能返台，梁文傑提到，這兩件事情是完全不一樣的，「大進滿是違反對方休漁期的規定，所以陸方會用他們的法律程序去處理。」

梁文傑進一步指出，胡姓士官是在海上被人道救援起來，然後人道救援變成了「私刑拘禁」，是毫無道理的，拘禁至現在已經五個多月，希望對岸趕快放人，「你從救援變成拘禁，這是完全不文明的做法！」

不過，梁文傑也說，當然，他也希望「0214事件」解決之後，能有個比較好的期待，「還是要看到實際行動才會知道。」

▼陸方將死者遺體運回大陸。（圖／記者林名揚翻攝）



另外，澎湖7月31日傳出有大陸船隻越界作業，還擦撞了一艘高雄籍漁船，顯示兩岸海上執法仍不斷有衝突。對此，梁文傑表示，現在大陸是處於休漁期，船隻照理講是不准出海作業，但為了討生活，很多大陸船隻在休漁期之間會到海上作業，也因為沒有辦法在自己的海域作業，所以會跑到我方的海域，「這樣的狀況每年都會發生。」

梁文傑強調，不希望看到這樣的狀況發生，而且這些大陸船隻實際上也違反大陸的法律，但要如何避免，除了我們加強執法外，希望大陸也加強執法。