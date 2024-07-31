「碧潭都市傳說」民眾黨美女發言人也落水　當地居民：必死之潭

圖文／鏡週刊

民眾黨發言人林子宇昨晚（30日）在新北市碧潭西岸驚傳落水，被一名釣客撞見後，她才自行游回岸邊。雖然林聲稱因地面濕滑失足而落水，但卻有目擊民眾表示，看見她自己走入水中；然而，碧潭作為知名風景區，除了吸引眾多遊客外，也是新北市自殺熱點，其「奈何橋」之稱，就是源於其驚人的自殺數字。

位於新北市新店區的碧潭風景區，風景秀麗，景點包括天鵝船、岸邊景觀餐廳以及橫跨東西岸的吊橋，每年吸引無數情侶來此約會。然而，這片美景的背後，曾傳出有情侶在此殉情，故也被冠上「情侶分手禁地」。

實際上，碧潭碧潭吊橋更是輕生勝地。據新北市政府消防局統計，該市千餘座橋梁中，有44座發生過跳橋輕生事件，2022年時，碧潭吊橋就有22人跳橋輕生，成為新北市名副其實的「奈何橋」。

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也因碧潭的河床深度不一，水下藏著許多暗流及漩渦，一落水就會有被往水中深處拉的感覺，老一輩也常用「抓交替」來警告不能靠近，當地居民甚至將碧潭稱為「必死之潭」，如此恐怖之說，反映了該潭的危險性不容小覷。

而近期碧潭也發生了幾起輕生案件，更是讓該潭籠罩在恐怖氛圍中。本月初，一名住在永和區的簡姓女子因與丈夫和公婆爭執，帶著2名女兒到碧潭渡船頭，以玩水之名誘騙年僅9歲及10歲的女兒走入河中，並放開手致其溺斃，而她後來反悔游上岸倖存。

除此之外，3月底時，碧潭還連2天發生2起跳河輕生事件。一名女子因感情糾紛與男友在吊橋上爭吵後跳河身亡；隔日又傳一名男子從吊橋上墜落，雖經救護人員緊急搶救，但仍身亡。

因此對於這次林子宇的落水事件，當地政府和相關部門應該更加重視，除了增加安全設施和警示標誌外，也應加強心理健康輔導和社會關懷，減少輕生事件的發生，讓這片美麗的風景區回歸其應有的平靜與和諧。

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