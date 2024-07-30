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社會 社會焦點 保障人權

嘉義男裝招牌遭電擊...倒地無呼吸心跳　警消AED電擊3次救回

▲▼嘉義一名29歲男子在裝設招牌時，不慎誤觸遭電擊，一度失去呼吸心跳命危 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義一名29歲男子在裝設招牌時，不慎誤觸遭電擊，一度失去呼吸心跳命危 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義市友愛路今（29日）上午10時55分發生一起電擊意外，一名29歲男子在裝設招牌時，疑似誤觸屋外冷氣遭電擊，當場倒地意識不清，警消到場時該男已無呼吸心跳，救護人員立即替傷者進行CPR、使用AED電擊3次，並送往嘉基醫院搶救，幸好經急救後撿回一命。

警消到場時發現，29歲男子裝設招牌時疑似誤觸屋外冷氣，觸電後遭電擊導致意識不清，現場民眾接受指揮科值勤員指導持續替傷者進行CPR，救護人員評估患者失去呼吸心跳後，立即接手CPR，並使用AED電擊三次、4號LMA、持續給予BVM正壓給氧、架設自動心肺復甦機及靜脈注射給予藥物Bosmin，送往嘉基醫院急救，同時在車上通報嘉基啟動葉克膜治療。

▲▼嘉義一名29歲男子在裝設招牌時，不慎誤觸遭電擊，一度失去呼吸心跳命危 。（圖／記者翁伊森翻攝）

幸好該患者於送醫經嘉基急救後，恢復自主呼吸及心跳，目前已移至加護病房進行後續治療及觀察。

嘉義市政府消防局呼籲，民眾發現家中或路上有病患無意識、無呼吸，盡快給予CPR、AED電擊，將能提高病患存活率；消防局也鼓勵全民一同來學習、複習CPR，需要時能向他人伸出援手，共同創造美好家園。

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