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主管傳訊息「愛用刪節號」　他嘆不被尊重！網看懂了：不用太介意

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲主管傳訊息時，很常使用刪節號。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人傳訊息、打字的習慣不同，近日就有網友發文表示，刪節號（......）對現代人來說，通常代表無言的意思，但是他的主管卻很常使用刪節號，讓他覺得不被尊重，這是他太敏感嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「主管傳訊息時常使用刪節號」為標題發文表示，以現代人的使用習慣來說，刪節號（......）通常代表著無言、傻眼，或是有點不耐煩的意思，所以他一直覺得在工作上，使用刪節號不太恰當。

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然而工作了一段時間後，原PO卻發現主管特別喜歡對他用刪節號，讓他覺得不被尊重。他舉例，像是他向主管確認事情，對方就會回「對...」，但是其他同事卻很少碰到這個狀況，因此他就想要知道，這是他太敏感嗎？

▲▼主管,看電腦,用電腦,上班。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我身邊有一個長輩都把…當成，在用」、「長輩愛用......，不用太介意」、「還好吧，每個人有自己的習慣」、「我爸也會這樣，我來跟你解答，他們的……可以翻譯成我們的～的意思」、「有些主管真的習慣會用…當作逗號或是停頓用，不用太在意」、「我比較討厭只有一個『？』啊你要問什麼不會講清楚嗎」。

也有網友建議，「他開始…的時候，你也跟著加…回去給他，看他反應怎麼樣啊，如果他沒惡意自然不會說什麼；如果他是有情緒的用…，自己也會覺得被人家用這種回覆方式不舒服吧」、「你也使用他的魔法對付他」。

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