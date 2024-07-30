中橫便道上谷關至德基！明天中午開放通車　8／4前將加開班次

▲▼凱米颱風造成中橫便道多處坍方路基流失，公路總局連日搶修完成，明日將通行並加開班次疏解果農運補。（圖／記者李陳信得攝）

記者 李陳信得／台中報導

凱米颱風重創中橫便道上谷關至德基路段，總計較大災情有13K路基流失200公尺長、15.9K崩坍1500立方公尺及19.8K路基毀損40公尺長，經連日加班搶修，將於明(31)日完成最後檢點，如無天候等因素影響，預計於中午12點班次放行，並至8月4日(星期日)止加開班次以紓解大梨山交通壓力。

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凱米颱風為中橫便道帶來大量雨勢，邊坡落石坍方不計其數，較大災點共計有三處，其中19.8K因路基毀損兼之山壁陡峭施工困難，工務段預計於明(31)日中午12時恢復通行，並加開班次為7點、10點、12點、14點、傍晚4點半及夜間5點半貨運班次，直至8月4日(星期日)止，於8月5日(星期一)恢復原本三班管制，以滿足農業、民生等交通需求。

公路單位特別呼籲用路人，颱風過後降雨不斷，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施；另颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，敬請用路人提前因應規劃行程避免受困滯留。