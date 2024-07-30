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4所大學「明天起永遠下課」！898名學生已安置他校　老師全失業

▲▼ 明道大學。（圖／翻攝自明道大學臉書）

▲明道大學將於明天7/31正式退場。（圖／翻攝自明道大學臉書）

文／中央社

明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學8月1日起退場，4校合計898名學生，已陸續安置到輔大等其他學校，法人解散清算後，剩餘財產將捐給縣市政府或公立學校。

受到少子女化影響，台灣近年陸續有多所大專退場，其中有4校預計辦學到7月31日，8月1日起正式退場，教育部已陸續將學生安置到其他學校。

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根據教育部提供的資訊，明道大學（彰化縣）有375名須安置，經核定分發到靜宜大學、亞洲大學、淡江大學、輔仁大學、嶺東科技大學、大葉大學、東海大學、逢甲大學、弘光科技大學、建國科技大學共10校。

教育部技職司副司長柯今尉解釋，依照「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」規定，分發學校以鄰近縣市同級、同系科學校為主，例如明道大學位於彰化縣，學生主要安置到鄰近的台中市大專。

學生想回戶籍地就讀或其他特殊原因，也可選擇其他縣市，上述明道學生分發到淡江、輔大等校，就是這個原因。不過柯今尉強調，選擇回戶籍地的學生不到1成，占比不高。

柯今尉表示，學生安置到新學校後，未來就是領新學校的畢業證書。安置過去若是大二、大三，必須滿足新學校的畢業標準；大四學生只剩1年，則可適用原學校的畢業標準，如果有爭議，會盡量朝對學生有利的方向解釋。

大同技術學院（嘉義縣市）有80名學生安置到吳鳳科技大學、嘉南藥理大學、台南應用科技大學及崇仁醫護管理專科學校等校。

東方設計大學（高雄市）有123名安置到樹德科技大學、台南應用科技大學及正修科技大學等校。

環球科技大學（雲林縣）有320名學生安置到僑光科技大學、嶺東科技大學、弘光科技大學、吳鳳科技大學及台南應用科技大學等校。

至於4校退場後的校地歸屬，柯今尉說，大同技術學院校本部由嘉義市政府承接，太保校區則交給嘉義縣政府；東方設計大學校地將交給高雄科技大學；環球科大、明道大學還沒確定承接單位，後續將由行政院召開跨部會會議討論。

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