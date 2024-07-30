快訊／倒土石重心不穩！高雄砂石車翻覆　駕駛撕裂傷送醫

▲高雄砂石車翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄大寮區新厝路一處砂石場內，今（30）日14時38分通報有砂石車翻覆，警方到場，該車已扶正，駕駛已送醫。經了解為該車於卸放車斗之沙土時，因角度重心不穩導致車輛翻覆，駕駛在車內擦挫傷，送醫無大礙。

初步了解，年約70歲的砂石車駕駛疑在卸貨時操作不慎，導致整輛車翻覆，眼睛上方撕裂傷，所幸意識清醒。消防人員到場時，駕駛已由民眾自行救出脫困，後續由救護車處置後送醫治療。

▲▼高雄砂石車翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）