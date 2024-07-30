樂高迷衝了！9萬顆積木隨你拼免費送　淡水「積木共和國」周年慶

▲新北市淡水古蹟博物館將在「積木共和國」舉行9周年慶活動，讓參加者發揮創意，能拼多大就能把多少積木帶回家。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

新北市淡水古蹟博物館將在「積木共和國」舉行9周年慶，除了讓積木迷認識古蹟造形的積木作品，也讓參加者發揮創意，能拼多大就能把多少積木帶回家，總共有9萬個積木，主辦表示「不怕拼不夠，只怕拼不完」，活動於8/3下午2點舉行，限額30名，不限年齡，在開始前30分鐘開放現場報名。

慶祝積木共和國9周年慶，淡水古蹟博物館舉行「蓋個古蹟帶回家—小小策展人」積木創意活動，8/3下午2點到5點，不限年齡，共30名，額滿為止，活動會由專人帶領認識古蹟造形的積木作品，接著就是發揮創意的時間，能拼多大就能把多少積木帶回家，總共有9萬個積木。

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▲▼活動會由專人帶領認識古蹟造形的積木作品。（圖／淡水古蹟博物館）

除了積木創意活動外，8/10（六）、8/24（六）上午11點到12點、下午3點到4點，將有「跟著淡古聯盟認識古蹟」塗鴉活動，提供5款公仔圖供收藏，包括滬尾礮臺「臺扈偉」、淡水海關碼頭「關海」、淡水街長多田榮吉故居「吉田」、淡水日本警官宿舍「井上太郎」及淡水木下靜涯舊居「木木涯」，現場備有彩色筆、蠟筆，適合親子在暑期同樂。

淡古館長黃麗鈴表示，積木共和國不但持續推出主題式的體驗活動，特別的是在今年兒童節更新各項設施，包括重新鋪設的寶寶專屬地墊，讓小孩可以盡情地學爬或學站，還有添購獸醫師、廚師、農夫、美容師等多組職業體驗扮家家酒，提供多元的遊具選擇，適合學齡前的兒童前來放電。還有現正展出中的「藝術不僅僅是藝術－游雅茜個展」，專講淡水奇幻歷史的《18「古」怪事》、可愛爆棚的《淡古聯萌》IP特展。

▲「積木共和國」9周年慶，讓參加者發揮創意，能拼多大就能把多少積木帶回家。（圖／淡水古蹟博物館）

淡水古蹟博物館在暑假期間，平日開放參觀時間為9點半至下午5點，假日延長至傍晚6點，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺兩處國定古蹟，憑門票可享文化商品店自營商品8折優惠，而「新北市民、65歲以上、未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生」等身份，則享免票優惠。

另外，淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等則是全年度免費參觀。

積木共和國

地址：新北市淡水區觀海路91號3樓