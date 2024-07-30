陸屁孩遊日「拿石頭砸販賣機」！被路人拍下　母惱羞打人遭逮

▲中國一名男童在遊日期間，破壞路邊的自動販賣機，母親非但未制止，還攻擊蒐證的路人。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本北海道一名女子在JR朝里站的月台遭到一名中國籍婦女施暴，而事後經警方調查，施暴的中國女子的兒子先持石頭猛砸自動販賣機，該名日本女子發現後，隨即拿手機錄影存證，怎知中國女遊客看見便直接開始攻擊對方，事發後已立即將該名中國女子逮捕。

根據《北海道新聞》報導，受害的40多歲女性19日下午4時半左右，在住家附近的小樽市JR朝里站的月台被一名來自中國的女遊客抓住手腕攻擊。警方獲報後，隨即到場調查，並將該名施暴的47歲中國籍女子逮捕。

被捕的中國女子自稱是一名公司職員，事發當時正和家人一同到北海道旅行。根據警方的調查，被害的40多歲女子19日在朝里站的月台內，看到中國女子的兒子向自動販賣機投擲石頭，破壞公共物品，因此拿出手機拍攝。

中國女子看到後，憤怒地衝上前去對著女子說了一堆中文，隨後抓住女子的右手腕施暴。女子隨即通報警察，並向警方表示，自己遭到外國人施暴，警方到場後，當場將中國女子逮捕。

該名中國籍女子不會說日文，但通過翻譯表示，她只是不喜歡別人拍攝她兒子，並非故意要使用暴力。警方將進一步調查事件的詳細經過。

另一方面，JR朝里站是一個小型無人車站，面向日本海，曾經被當作電影取景地，因此吸引了包括中國在內的許多亞洲遊客到訪。