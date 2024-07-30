旅宿明年起「停供一次性備品」　下一步取消塑膠瓶裝水

▲旅宿業者從明年起不得提供消費者一次用旅宿用品。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

旅宿業者從明（2025）年元旦起不得提供消費者一次用旅宿用品。為了加速推動減塑，環境部今（30日）表示，明年起將試辦2大獎勵補助，首先是鼓勵特定旅館業減少塑膠瓶裝水，每案可申請3萬元，其次是補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，系統業者補助最高可達500萬元。

環境部今天舉辦「瓶水相逢、減塑有旅」宣傳記者會暨環保論壇。環境部長彭啓明接受媒體聯訪時指出，減塑、減碳已經變成責任，而旅宿業並非碳費徵收對象，故只有一部分業者有進行碳盤查，也有特定族群非常喜歡永續環保，像是雲品推動減塑活動1年多來，支持減塑旅客比例，從原本2成增加到4成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年起，環境部將推動「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」。根據環境部預估，旅宿業者若不提供、不使用一次用備品與塑膠瓶裝水，1年估計可減少2300公噸塑膠，減碳約3000公噸。

為了加速推動減塑，環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，因應聯合國塑膠公約與歐盟目標2030年禁止一次性塑膠包裝等國際減塑趨勢，國內從明年起，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供180ml以下盥洗用品，也不得陳列衛生用品。

為鼓勵旅宿業者「重複使用」取代「一次即丟」，賴瑩瑩表示，2025年將試辦2大獎勵補助措施，首先是補助旅館業減少塑膠瓶裝水，觀光旅館業或環保標章旅館只要減塑房數達50％，並在官網揭露、提供優惠，可向所在地縣市環保局申請每案3萬元補助，各縣市申請案上限為5案。

賴瑩瑩表示，第二案為「補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統」，對於建置填充系統業者，可向環境部資環署基金管理會申請補助，提供給所在區域旅宿業者使用，每案補助上限為500萬元。

▲循環署辦理「瓶水相逢減塑有旅」活動，響應減少塑膠瓶裝水的旅宿業者、公私協會，以及重複裝填設備業者也將到場共襄盛舉。（圖／環境部）