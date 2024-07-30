地勤下跪道歉、被椅砸傷　工會籲航空公司「制定顧客騷擾守則」

▲機場行李作業延誤，旅客氣炸，華航主管下跪道歉。（圖／旅客黃泰錡授權）

記者蔡亞樺／台北報導

近日凱米颱風來襲，不少航班受影響取消或延誤，機場也因人力不足，旅客久候不耐，地勤被罵到下跪道歉，甚至被旅客摔椅砸傷，台灣機場地勤產業工會今（30）日發表聲明，呼籲航空公司應參考日本航空業制定防止顧客騷擾守則，提出應對顧客騷擾、保護員工勞動權益的作法。

機場地勤工會指出，凱米颱風影響，導致大量航班延誤或取消，頻傳旅客對地勤人員語言暴力甚至肢體暴力。7月27日，中華航空和台灣虎航因行李運送延誤，地勤人員遭到旅客辱罵，7月28日金門機場因旅客候補不上機位，用椅子攻擊立榮航空地勤人員。

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機場地勤工會表示，天然災害發生時，航空公司調度困難、旅客行程受到影響、員工冒著風險出勤承擔更高強度和更混亂的工作量，三方均有所損失，地勤人員往往成為旅客抒發不滿時的首要對象，對地勤人員的身心健康和工作情緒都造成極大壓力。

▲民眾因為補不到機位，拿椅子砸傷立榮航空地勤人員。（圖／翻攝金門航空站聯合補位直播網）

機場地勤工會表示，事件發生過後，華航即發聲明表態力挺員工，立榮也表態將協助員工提告，均顯見在近年航空業工會蓬勃發展下，航空公司開始提高對員工尊嚴的注重。

機場地勤工會憂心表示，類似的旅客滋擾甚至暴力事件，不只在天然災害期間發生、也不只發生在地勤人員，空服員或是其他運輸業、服務業從業人員，被顧客不當對待甚至構成職場不法侵害的爭議，時有所聞。

機場地勤工會呼籲，國籍航空公司作為大型運輸業和大型服務業之資本，應參考日本航空業整理「顧客騷擾」類型的新作法，制定相關守則，以利一線員工當下判斷以保護自身權益，也能讓旅客有所依循，警惕少部分言行不當之旅客。