百日咳3人家庭群聚！中學生暴咳、呼吸中止　因家人決定沒打疫苗

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

百日咳再爆家庭群聚！疾病管制署今（30）日公布新增3起日咳確定病例，為同一起北部家庭群聚，首例個案為10多歲男性，6月上旬出現咳嗽，後續咳嗽加劇伴隨吸入性哮聲及呼吸中止情形，調查因家長認為人體有自己的免疫力而從未接種百日咳疫苗，後續確認其父親與姐姐也有症狀，都通報確診。今年百日咳已經累積16例、包含4起家庭群聚，個案數創5年新高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名10多歲男性，從未接種百日咳相關疫苗，6月上旬起出現咳嗽症狀，後續咳嗽加劇伴隨吸入性哮聲及呼吸中止情形，7月中旬因症狀未改善至醫院就醫，經檢驗通報，於7月23日確診。

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匡列41名家庭及校園接觸者，其中案父及案姐有咳嗽症狀於7月29日檢驗陽性確診，目前3名個案已無症狀或緩解。衛生單位持續進行疫調、擴大匡列接觸者及安排評估預防性投藥與採檢。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

依據疾管署監測資料顯示，國內今（2024）年累計16例百日咳確定病例，含4起家庭群聚關聯個案（共11例），今年病例數較近5年同期為高。2019年至2023年同期百日咳病例數分別為23、4、0、0、0例，每年累計病例數介於0至32例，以3個月（含）以下嬰兒（占51%）為多，其次為20歲以上病例（占36%）。

另一方面，今年全球整體百日咳疫情上升，亞洲中國、韓國及菲律賓等皆出現明顯疫情且於4、5月起驟升，中國迄今累計報告33.4萬例病例，韓國累計3,170例，為兩國過往疫情高峰年之3至9倍；歐洲3月時整體疫情即達往年高峰期水準，其中捷克報告近1.8萬例最為嚴峻；美國累計近8,900例，為去年同期之4倍，加拿大、巴西亦有部分地區疫情明顯上升；澳洲則報告1.2萬例，達往年高峰年水準。

疾管署說明，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗；國內五合一疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺疫苗）之第三劑、第四劑接種完成率分別達96%及94%，於國小入學前完成五合一疫苗接種均可達98%以上；另國小學生四合一疫苗（白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗）之接種完成率則在97%以上。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

疾管署提醒，今年百日咳疫情為近5年新高，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。