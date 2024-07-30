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社會 社會焦點 保障人權

飼主拿兒童碗裝水餵愛犬引戰　暴走怒罵陽明山餐廳店員...下場曝

記者黃宥寧／台北報導

月入10萬李姓男子與女友帶愛犬上陽明山美軍俱樂部餐廳用餐，因不滿服務生制止他以兒童碗裝水給狗喝、打包飲料，當場暴怒嗆「他媽的、妳要叫警察，我就來人上來」，同時以身體逼近作勢傷害，害怕的服務生報警提告，李被依法起訴。士林地院依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，至於「他媽的」言語屬一時衝動表達，不構成公然侮辱罪，判無罪。

去年3月15日李男帶著許姓女友到「寵物友善」美軍俱樂部餐廳消費，外場李姓服務生發現李男用兒童碗裝水給寵物喝，甚至還打包飲料，立刻上前制止。

豈料，李男不滿被制止，當眾對服務生大罵：「她媽的妳是什麼態度、妳那什麼眼神，要叫警察，我就找人上來」等恐嚇字眼，不斷咆哮並以身體逼近作勢傷害，心生畏懼的李，決定報警對李、許提告。

警詢、偵查時，李男稱，結帳時跟服務員反應李姓服務生態度不佳，李剛好經過，卻一直找藉口沒有道歉，甚至還冷笑，反問他需要報警嗎，一氣之下他也說好，之後結帳服務員向他道歉，並承諾會處理，所以才跟女朋友離開餐廳。

李還向檢警強調，期間只有問李姓服務生為什麼態度不好，自己講話只是大聲點沒有大吼，反而是對方一直挑釁，用冷笑嘲諷。

▲▼ 士林餐廳 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲李姓男子帶女友及愛犬赴陽明山餐廳用餐，不滿服務生制止他以兒童碗裝水給愛犬喝，竟爆粗口恐嚇。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同是被告的許姓女友稱，當時想請李姓服務生幫忙打包外帶，但對方愛理不理，叫了2、3次才來，還將打包好的東西隨便放在桌上，因此有請櫃檯人員要加強員工訓練，李姓服務生剛好聽見，就走過來解釋。

法院審理，李男辯護律師稱，雙方之間距離半公尺至1公尺，是服務生主動向被告逼近，被告不斷後退，故對方未心生畏懼。法官勘驗監視器畫面發現，最初是被告主動朝服務生去，而非服務生主動逼近，不採信其辯詞。

合議庭審酌李男與他人發生糾紛，不思以理性、和平之手段處理，竟率然恫嚇他人，侵害他人之自由，未達成和解，依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，可易科罰金3萬。

至於，李男罵「他媽的」等侮辱性言語，監視器畫面沒聲音，故無法證明有口出惡言，法官認，縱然他曾口出「他馬的」，也只是口頭禪，未反覆持續謾罵，未貶損告訴人社會名譽或名譽人格，且程度輕微，未超出一般人可合理忍受的範圍，未構成刑法第309條第1項公然侮辱罪的要件，故判無罪。

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