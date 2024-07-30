進口的伊朗原油轉向大連市場　中國：反對美國單邊制裁

▲伊朗石油找到新市場，出口轉向大連。（示意圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

中國山東的獨立煉油公司是伊朗石油的主要市場，但近期因原油價格上漲和燃料需求低於預期，對石油的需求降低，導致進口的伊朗石油轉向煉油城市大連。由於美國希望降低中國對伊朗石油的購買量，面對經濟制裁，中國外交部則強調「反對單邊制裁」。

根據路透報導，面對美國給的壓力，中國並沒有停止購買伊朗石油。中國外交部表示，中國和伊朗「一直在國際法律框架下保持正常、合法的貿易」，反對單邊制裁，購買量仍維持在接近歷史最高水平。

報導指出，2019年以來，山東獨立煉油公司一直是伊朗在中國的主要買家，由於原油價格上漲，煉油利潤不斷惡化，導致進口的原油流入港口和煉油城市大連。

▲伊朗石油找到新市場，出口轉向大連。（圖／路透）

追蹤石油的顧問公司Vortexa表示，2023年10月至2024年6月期間，有23批伊朗石油在大連卸貨，總計有4,500萬桶。據稱，其中包括在大連市中心西北方長興島的2,800萬桶石油。

另一家顧問公司Kpler估計，大連向伊朗進口了3,400萬桶石油，相當於每天124,000-164,000桶，約佔 2024 年上半年中國從伊朗進口石油總量13%。

分析師估計，中國在此期間每天進口120-140萬桶伊朗原油。Vortexa表示，去年10月進口量達到創紀錄的152萬桶。