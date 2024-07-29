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一生打擊犯罪！檢察官吳義聰突離世享年57歲　檢察總長上香致哀

▲臺中高分檢檢察官吳義聰 。（圖／最高檢察署提供）

▲臺中高分檢檢察官吳義聰 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官吳義聰，25日於宿舍停車場昏倒，送醫後不幸於當晚離世。邢理事長今(29)日上午偕同吳秘書長怡明，到臺中吳義聰檢察官靈堂上香致哀，並代表社團法人中華民國檢察官協會慰問家屬並致贈慰問金。

吳檢察官享年57歲，司法官36期結業，曾任臺北、苗栗地檢署主任檢察官；臺灣高等檢察署檢察官；行政執行署桃園、新北、臺北等分署分署長、執行署副署長等職。

吳義聰檢察官曾以：「打擊犯罪是相當有意義的工作，是人生中難得的體驗。」鼓勵對司法有興趣的學生加入檢察體系；吳檢察官兼具理工與法律兩項專才，畢業於臺灣首屈一指的臺北工專、政大法律系、法研所，因此於執行署任職時，秉持魔鬼藏在細節裡的信念，針對繁複的執行流程，認真檢討每個細節，找出仍可努力進步空間，改善行政執行效率。

其辦理刑事偵查業務時，也發揮理工背景的務實精神，抽絲剝繭細心查案，破獲許多刑案，97年司法節時獲頒績優檢察官；執行公務過程中，也秉持菩薩心腸給予需要的民眾關懷協助，備受當事人肯定；同時熱心公益，95、96年曾擔任中華民國檢察官協會副秘書長，充分展現檢察官身為法治國之守護人及公益代表人精神。

吳檢察官家屬提及「吳檢察官平素身體健康，全心投入工作，溘然離世始料未及」。邢理事長表示，曾經與吳檢察官在苗栗地檢署共事一年，深感吳檢察官是一位有溫度、有品操、有內涵的檢察官，備受同仁與國人肯定，人緣極佳，吳檢察官驟然謝世，全國檢察官同感悲悼，並請家屬節哀。

邢理事長深感近年各地檢署案件激增，檢察官負擔沈重，屢傳檢察官因戮力為公，致身體健康出現狀況等情事，除呼籲在立法上儘量減少行政刑罰，疏減訟源外，亦特別提醒同仁於案牘勞形之餘，務請多加注意、關心自己的身體健康狀況，避免過度勞累。

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