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戴資穎奧運強攻帥炸！粉絲驚見「那是喉結嗎」　照片曝光

▲▼台灣球后戴資穎巴黎奧運首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

網搜小組／劉維榛報導

台灣羽球神后戴資穎，巴黎奧運首戰以短短37分鐘就奪勝，而一名網友看了戴資穎側面照，意外驚呼「等等...那是喉結嗎？」文章引發萬人關注，大家都不以為意笑稱「那個喉結，好性感，再次愛上」、「女生也有喉結呀，不意外」、「我同事也有唷，她運動很強，曾經是女排國手！」

一名網友在《Threads》表示，戴資穎巴黎首戰擊敗比利時女將譚蓮妮，讓她看得目不轉睛大喊，「小戴真的好帥！」不過原PO也眼尖拋問，從戴資穎側面看過去，「等等...那是喉結嗎？」

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文章引來萬人關注，「那個喉結，好性感，再次愛上」、「不管男女每個人都有喉結，只是通常男生的很明顯」、「女生也有喉結呀，不意外」、「不要管喉結了～7/31晚上20:50對上泰國 」。（備註：預計台灣時間31日迎來小組賽第2戰，戴資穎與泰國好友依瑟儂展開生涯第36度交手）

不少女網友也自曝，「發現各位女生都一樣有點明顯，我就不孤單了，從小被笑到大，還被說人妖（小時候聽到是很傷心的）」、「我是女生，我從小就跟所有男生炫耀我也有喉結」、「我也是有喉結的女生」、「我是女生，我也有喉結，怎麼了嗎？我的外型也是很女生」、「我同事也有唷，她運動很強，曾經是女排國手」。

事實上，《時報周刊》過去報導，戴資穎曾坦承有喉結，但她不明白為什麼會這樣，而內文提到，有些女性會長出喉結，可能與雄性激素分泌過多有關。

日前也有網友在Dcard討論，發現一些超正女星也有喉結特徵，像是豆花妹蔡黃汝、韓國女子團體Girl`s Day惠利與邵庭等，底下網友回應「喉結其實就是一塊軟骨，甲狀軟骨的大小突出而已 」、「我很瘦，喉結很明顯，醫生說，爸爸喉結大顆，女兒也會遺傳，還有偏瘦的女生也會明顯」。

▼戴資穎周三要迎戰依瑟儂。（圖／中華奧會提供）

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

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