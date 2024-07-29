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「小林志玲」江旻憓奪金　盤點香港奧運史上「3枚金牌」

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

▲香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港選手30歲的江旻憓28日凌晨在巴黎奧運擊劍女子個人銳劍比賽中奪得金牌，這是香港此次奧運的第一面金牌，也是香港奧運史上的第三面金牌。

據中通社報導，江旻憓自11歲開始接觸擊劍運動，因其天賦出眾被香港擊劍代表隊教練選中，並從此開始接受正規的擊劍訓練。然而，這項被譽為「格鬥中的芭蕾舞」的運動並非她最初的選擇。

江旻憓起初選擇的是芭蕾舞，但她很快發現自己更喜歡跆拳道這類搏擊運動。不過，由於母親希望她能更顯優雅，最終父親提出了折衷方案-擊劍，一種既具優雅又有格鬥性質的運動。

江旻憓表示，父母在她上大學之前，一直強調擊劍只是課外活動，學業才是重點。然而，她非常感激父母在她考上大學後，完全尊重並支持她成為全職擊劍運動員的決定。

江旻憓的母親對女兒感到自豪，「並不是所有願意付出努力的人都能成為運動員，只有真正有天賦的人才有機會走上這條路。」她欣慰女兒成為上天選中的幸運兒。

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

▲香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

2019年3月11日，江旻憓迎來其擊劍生涯的重要時刻，當天，國際擊劍聯合會公布最新世界排名，她成為香港首位女子重劍世界排名第一的運動員，創下了香港擊劍歷史的新紀錄。

值得一提的是，這枚金牌是香港奧運史上的第三枚金牌。香港自1952年參加赫爾辛基奧運會起，就開始了與奧運的緣分，但直到1996年亞特蘭大奧運會，才由李麗珊在女子風浪板項目上打破獎牌和金牌的零紀錄。

2021年7月26日，北京時間，在東京奧運會男子個人花劍決賽中，時隔五年再次參賽的香港選手張家朗以15:11戰勝意大利名將達尼埃萊·加羅佐，奪得香港歷史上的第二枚奧運金牌。

作為香港代表隊的傑出選手，張家朗於2016年亞洲擊劍錦標賽獲得男子花劍個人賽金牌，成為香港首位贏得該項賽事金牌的運動員。此外，他還在2018年亞運會上奪得男子花劍個人賽銅牌。

張家朗奪冠後，時任香港特區行政長官林鄭月娥表示，張家朗技術出色且在比賽中保持冷靜，面臨逆境時展現出的頑強鬥志，最終為香港創造歷史，令人振奮。他的成績證明了香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲。

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