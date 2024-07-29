電影開演前5分鐘買飲料！奧客一聽「要等30分鐘」　暴怒罵哭店員

▲高雄一名阿伯不滿飲料要等半小時，飆罵店員。（圖／翻攝自Facebook）

圖文／CTWANT

高雄有位奧客阿伯及太太到夢時代購物中心看電影，結果在電影開演前5分鐘才急著去買飲料，但店員也明確告知他們要等30分鐘，沒想到阿伯卻情緒失控怒罵店員，把對方當場罵哭。

一名黃姓網紅在臉書發文指出，28日在高雄夢時代的連鎖飲料店遇到一對奧客夫妻，他們當天正準備去看15:05的電影，但直到快15:00才跑來買飲料，再加上夢時代假日人潮眾多，所以他們一直排隊到15:07才開始點餐。

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沒想到當店員跟他們說飲料要等30分鐘左右，阿伯竟爆氣大罵店員，也讓店員當場被罵哭，「跩什麼東西啊！明天叫你下架啦，哭什麼，一直哭，X！」就連他太太也在旁邊「歡」，「我只要拿著就可以走了，什麼茶都沒有關係！」

所幸，在旁邊等待的顧客知道狀況後，都站出來替店員辯護，「我們每個人都在等啊，大家都在排隊啊」、「我們也已經等10分鐘了啊！」

貼文曝光後也引發網友熱議，「台灣奧客真的不是普通的少」、「這種就老番顛、真丟臉的」、「有些老人本來就沒有素養」、「看到一堆人在排隊的狀況，自己也不會衡量一下時間，只會說店家沒有提醒」、「阿伯欠揍」、「你的時間是時間，別人的不是哦？」

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