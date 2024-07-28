　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

福耀玻璃美國廠傳遭調查！疑與金融犯罪、勞工剝削有關

▲▼福耀玻璃美國工廠。（圖／達志／美聯社）

▲福耀玻璃美國工廠。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸福耀玻璃位於美國俄亥俄州的工廠傳出受到美國國土安全部在內的多個執法機關突擊調查，調查內容疑似與金融犯罪、勞工剝削有關。對此，福耀玻璃美國公司回應，將全力配合政府部門調查，工廠的生產及交付不會受到影響。

根據大陸界面新聞報導，美國國土安全部在內的多個執法機關26日對俄亥俄州的28個地點進行突擊調查，其中包括了福耀玻璃的工廠，調查內容為金融犯罪與勞工剝削等指控。

美媒報導指出，負責俄亥俄州和密歇根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲表示，調查人員來到俄亥俄州代頓地區，在多個城市執行了28項聯邦搜查令。

▼福耀玻璃創辦人「玻璃大王」曹德旺。（圖／達志／美聯社）

▲▼福耀玻璃創辦人「玻璃大王」曹德旺。（圖／達志／美聯社）

對此，福耀玻璃美國公司回應，聯邦政府人員和當地執法人員到訪了該公司，調查也涉及部分供應商，福耀玻璃將全力配合政府部門的調查。

福耀玻璃美國公司還說，在調查進行當天，工廠第一班次和第二班次的部分業務因此暫停，第三班次生產已恢復正常，工廠的生產和交付不會受到影響。

另外，根據網路上流傳的一段錄音，一名國土安全部的人員告訴福耀的工人，該公司目前不是調查對象，而且當天無意在工廠逮捕任何人。「我們只需要與每個人交談，暸解他們看到了什麼、發生了什麼以及他們知道什麼。很抱歉打擾了您的工作。我們深表歉意。您可能只是想快點下班。我們明白。我們會盡快完成這項工作。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」
旅客等3hrs「喊什麼賠償」！她戳破台人矛盾習性：全球航空都
快訊／高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元
快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上
梨泰院悲劇重演！「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸
香港178cm擊劍正妹奪金！被封「小林志玲」更是史丹佛高材生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

早餐吃一半被土石掩埋　湖南山崩沖倒「農家樂」已12死！

福耀玻璃美國廠傳遭調查！疑與金融犯罪、勞工剝削有關

鴨綠江水位超出警戒線！吉林臨江緊急公告：3樓以下轉移高處

盼兩岸交流迎向光明　國台辦：衝破台灣某些暗黑勢力阻撓和障礙

首例！南京官方協調爛尾樓開發商集中退款

他賣純手工「無籽西瓜」！客人一問後面攤販笑了：他沒說謊

山體滑坡沖倒民宿！湖南多人被埋已11死6傷

中國羽球「臥槽姐」出戰！疑又忍不住喊出熟悉「C語言」

香港178cm擊劍正妹奪金！被封「小林志玲」更是史丹佛高材生

一張廢紙眼前飄過…撿起來看竟是「6788萬支票」！

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

華航下跪（有剪過）

早餐吃一半被土石掩埋　湖南山崩沖倒「農家樂」已12死！

福耀玻璃美國廠傳遭調查！疑與金融犯罪、勞工剝削有關

鴨綠江水位超出警戒線！吉林臨江緊急公告：3樓以下轉移高處

盼兩岸交流迎向光明　國台辦：衝破台灣某些暗黑勢力阻撓和障礙

首例！南京官方協調爛尾樓開發商集中退款

他賣純手工「無籽西瓜」！客人一問後面攤販笑了：他沒說謊

山體滑坡沖倒民宿！湖南多人被埋已11死6傷

中國羽球「臥槽姐」出戰！疑又忍不住喊出熟悉「C語言」

香港178cm擊劍正妹奪金！被封「小林志玲」更是史丹佛高材生

一張廢紙眼前飄過…撿起來看竟是「6788萬支票」！

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

三輪的店、秀明豬心冬粉都進榜　高雄11家「米其林新入選」一次看

川普勝選「不會」協防台灣？日媒剖析可能性分析：台海淪談判籌碼

愛莉莎莎「每天心悸」健康亮紅燈！　四肢沒力曝最新病況

被讚是「OG級」　台饒舌歌手卻認「差點退賽《新說唱》」：怕重複失敗

日立退出家用空調市場！　網友憂：日本壓縮機恐絕版

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

蕭國公爆紅！王星越4劇「愛上人妻」受封：奪妻專業戶

凱米肆虐台南新營體育園區及永華體育園區　體育局全力修復

智冠有500家東南亞廠商合作！王俊博：「一站式服務」助海外拓展

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

大陸熱門新聞

一張廢紙飄過…他撿起看竟是「6788萬支票」

連六屆！中國再拿下女雙3公尺跳板跳水金牌

香港擊劍正妹江旻憓奪金！文武雙全法學高材生

福壽螺慘遭彈弓擊殺　神射手練10年爆紅

全紅嬋每天都因跳「207C」受折磨

中國羽球「臥槽姐」出戰！疑又忍不住

他賣純手工「無籽西瓜」　客人一問後面攤販笑了

巴黎奧運首金！中國「00後」空氣步槍擊敗南韓

長沙汽車撞人！已造成8死5傷

鴨綠江水位超警！吉林臨江：3樓以下轉移

中菲達成共識　菲派一艘船向仁愛暗沙補給

上海投資4500億元　推動半導體等產業發展

首例！南京官方協調爛尾樓開發商集中退款

國台辦：衝破台灣某些暗黑勢力阻撓和障礙

更多熱門

相關新聞

曹德旺：AI不能解決吃飯　都去研究會餓死

曹德旺：AI不能解決吃飯　都去研究會餓死

ChatGPT在全球引起關注，中國大陸多家科技公司也正加緊研發自己的AI。對此，大陸「玻璃大王」福耀玻璃集團董事長曹德旺認為，產業沒有高低端之分，創業必須貼近市場，「大家都去玩那個東西，有飯吃嗎？大家都去研究，我相信大家都會餓死。」

陸玻璃大王：企業家把錢拿出來分　社會更和諧

陸玻璃大王：企業家把錢拿出來分　社會更和諧

玻璃大王曹德旺：陸新能源汽車業已有泡沫

玻璃大王曹德旺：陸新能源汽車業已有泡沫

陸玻璃大王曹德旺：疫後全球產業鏈去中國化

陸玻璃大王曹德旺：疫後全球產業鏈去中國化

博鰲論壇4月舉行　台積電劉德音出席

博鰲論壇4月舉行　台積電劉德音出席

關鍵字：

福耀玻璃曹德旺玻璃大王

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

更多

最夯影音

更多

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面