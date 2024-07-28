福耀玻璃美國廠傳遭調查！疑與金融犯罪、勞工剝削有關

▲福耀玻璃美國工廠。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸福耀玻璃位於美國俄亥俄州的工廠傳出受到美國國土安全部在內的多個執法機關突擊調查，調查內容疑似與金融犯罪、勞工剝削有關。對此，福耀玻璃美國公司回應，將全力配合政府部門調查，工廠的生產及交付不會受到影響。

根據大陸界面新聞報導，美國國土安全部在內的多個執法機關26日對俄亥俄州的28個地點進行突擊調查，其中包括了福耀玻璃的工廠，調查內容為金融犯罪與勞工剝削等指控。

美媒報導指出，負責俄亥俄州和密歇根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲表示，調查人員來到俄亥俄州代頓地區，在多個城市執行了28項聯邦搜查令。

▼福耀玻璃創辦人「玻璃大王」曹德旺。（圖／達志／美聯社）



對此，福耀玻璃美國公司回應，聯邦政府人員和當地執法人員到訪了該公司，調查也涉及部分供應商，福耀玻璃將全力配合政府部門的調查。

福耀玻璃美國公司還說，在調查進行當天，工廠第一班次和第二班次的部分業務因此暫停，第三班次生產已恢復正常，工廠的生產和交付不會受到影響。

另外，根據網路上流傳的一段錄音，一名國土安全部的人員告訴福耀的工人，該公司目前不是調查對象，而且當天無意在工廠逮捕任何人。「我們只需要與每個人交談，暸解他們看到了什麼、發生了什麼以及他們知道什麼。很抱歉打擾了您的工作。我們深表歉意。您可能只是想快點下班。我們明白。我們會盡快完成這項工作。」