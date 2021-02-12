玻璃大王曹德旺：陸新能源汽車業已有泡沫　可能產能過剩、浪費錢

▲「玻璃大王」曹德旺。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新能源汽車產業迅速成長，各企業紛紛搶進，但大陸「玻璃大王」福耀玻璃集團董事長曹德旺卻警告，新能源汽車行業這塊已經累積了一定的泡沫，可能最後又會浪費很多錢，又產能過剩。

曹德旺指出，現在沒有特別好的投資機會，很多人看上新能源汽車算是一個好的投資機會或者風口，於是很多企業一窩蜂得去投新能源電池和汽車，「但新能源汽車還是要用電，不是用水，所謂的新能源汽車本質上是電動車。」

曹德旺提到，現在有些企業稱其為「新能源汽車」無非是想拿補貼，但企業靠補貼是活不長久的，「新能源汽車行業這塊可能已經累積了一定的泡沫，可能最後又會浪費很多錢，又產能過剩。」

曹德旺也提出兩項令他擔憂的情況，第一，向新能源汽車轉型，生產傳統汽油柴油車型的那些人怎麼辦，那些有車貸的車主怎麼辦，「就像蘋果手機出來後，諾基亞等傳統手機大跌價，這些傳統手機生產商被滅掉了。新能源車同樣如此，新能源車便宜、好看又好玩兒，一上市，傳統汽車價格就會大跌，但是傳統車型的車主還是要按照原來的價格還貸。」

曹德旺表示，第二個問題是，為適應新能源汽車的需要，住宅社區的配套設施要進行重新改造，「原來的社區建設沒有充電樁、也沒有預埋足夠的電纜電線，也沒有建設城市的供應網，變壓器的容量也不夠等等，這些問題都要解決。」

此外，曹德旺認為，最嚴重的是廢棄電池的處理問題，未來將成為一項難題。