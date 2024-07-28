3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃

▲麥當勞歡樂送推出「球后餐」應援戴資穎。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

2024巴黎奧運登場了，為幫選手們應援，「3大人氣速食品牌」特意推出「限定餐點」，有由戴資穎最愛麥當勞美食組成的「球后餐」，還有超狂「五環芝心圈」，趕緊揪團一起開吃、挺賽事。

●麥當勞

麥當勞歡樂送推出限定「球后餐」，集結台灣「羽球一姐」戴資穎最愛的麥當勞餐點組成，內含大麥克、麥脆雞腿、中薯及冰蜂蜜紅茶，原價254元，套餐優惠價219元，即日起至8月20日限時開賣。

▲必勝客打造超狂「五環芝心圈」。（圖／業者提供，下同）

●必勝客

必勝客打造超狂「五環芝心圈」響應賽事，選用獨門芝心餅皮為基底，一口氣網羅5種顏色、口味比薩，單點每個499元。其中「紅不讓臘腸」鋪滿爽脆美式臘腸，濃郁肉香結合香脆口感，象徵著勝利長紅；「藍波萬馬卡龍」由藍色法式馬卡龍組成，酥脆外殼帶有些許微甜滋味，有著永遠的NO.1寓意。

「勝綠高香菜」選用讓人又愛又恨的香菜為主角搭配燻雞絲，大吃一口、勝率在手；「黑皮芝麻奶蓋」滿布香甜又綿密的芝麻奶蓋醬，期許選手有如黑馬般突破重圍取得佳績；最後的「好輝黃薯金幣」則鋪滿香酥薯金幣，預演奪金的光輝時刻。

▲加碼吃真的可以咬的金牌比薩。

加碼推出真的可以咬的「超桔金牌比薩」，選用象徵大吉大利的桔瓣結合金黃色香濃起司交織而成，要祝福選手們能夠締造一「桔」棒的傳奇戰績，單點99元。

2款餐點即日起至7月29日搶先於PK APP開放會員購買，同步推出「必勝五環奪金饗宴」，一次就能吃到五環芝心圈+超桔金牌比薩，售價555元；7月30日起則於官網與全門市開賣，數量有限、售完為止。

▲肯德基「雞情派對應援盒」一次就能吃到6款美食。

●肯德基

肯德基推出「2大應援神器」，其中「雞情派對應援盒」內含咔拉脆雞、熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球等6大人氣美食，還附贈6款沾醬，有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，開放搭配不同食物沾著吃，隨盒還送賽事必備可愛加油棒，售價999元，全台限量1萬組。

▲金牌蛋撻驚喜盒內藏有1顆「金牌蛋撻」。

加碼吃「金牌蛋撻驚喜盒」，一盒6入的原味蛋撻中藏有1顆「金牌蛋撻」，內餡裡塞了整顆獨特滷製的紮實鐵蛋，有著破蛋得金美意，搭配香甜奶蛋餡，鹹甜口感更加分，單點每盒240元、套桶餐加點價220元，數量有限、售完為止；以上2款餐點即日起於PK APP開放預購，7月30日起全門市開賣。