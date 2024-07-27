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電獺被點名「盜PTT帳號做網軍」　急發公告：與我們無關

電獺公司雖然是以3C媒體「電獺少女」而聞名，但實際上公司是以廣告技術商為主要營業項目。（圖／翻攝自電獺少女）

▲電獺公司雖然是以3C媒體「電獺少女」而聞名，但實際上公司是以廣告技術商為主要營業項目。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

網軍進駐PTT，試圖透過發文、推文的方式來操控輿論，這事情可說是屢見不鮮，但日前卻發生疑似網軍發文軟體故障的情況，有網友看到PTT一帳號在文章底下送出大量原始碼的推文，讓人摸不著頭緒，後續才意識到「這是網軍」。後續又有Threads的網友分析，發現其中暗藏知名3C媒體「電獺少女」所屬公司的網域，該名網友甚至直指，電獺公司就是盜取許多人PTT帳號來做網軍的元凶。為此，電獺公司也在26日晚間發出聲明喊冤。

據了解，整起事件發生於25日晚間8點左右，當時有網友在PTT政黑板以「顏寬恆 高虹安明天誰會笑出來」為題發文，但這看似普通的討論文章底下，一個ID名為「nic0911」的網友，卻在文章底下以推文的方式，推送了許多看似網頁原始碼的文字。

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（圖／翻攝自PTT）

如此突兀的行為，隨即讓其他PTT鄉民注意到，隨即就有網友發現，「nic0911」就是網軍帳號，而這串莫名其妙的推文，很高的機率就是網軍程式發生問題。

後續，這篇文章的截圖就被其他網友轉送到其他社群平台，而在社群平台Threads上，一位ID名為「shingetsukuma」、帳號使用暱稱為「許智翔」的網友，就轉錄這些截圖，在自己的Threads上的帳號發文表示「那個BOT洩漏的源碼，網域是電獺的伺服器」。

（圖／翻攝自Threads @shingetsukuma）

（圖／翻攝自Threads @shingetsukuma）

後續該名網友更於26日晚間5點12分，在文章底下留言處表示「nic0911這個帳號應該是被盜用的，最近PTT很多帳號都被草之白盜用。那麼元兇是誰呢？我覺得就是電獺，看電獺GITHUB就知道這團隊習慣一模一樣。」

（圖／翻攝自Threads @shingetsukuma）

而也因為這篇文章在網路上引起的注意實在太大，許多網友也紛紛闖入電獺公司的各個粉絲團發文攻訐。而電獺公司也在26日晚間發布聲明，強調自身並無經營任何網軍業務，是屬於符合國際規範的廣告技術公司，以下為官方聲明原文：

【電獺官方澄清公告】

今日（07/26）下午，有網友係列出線上 PTT 相關網站中有包含電獺公司網域（aotter.net）乙事，暗喻電獺公司有盜取 PTT 用戶帳號及影響內容，係作出以下幾點澄清：

1.電獺旗下 Aseal SSP 提供如同 Google、Meta 等廣告聯播網服務，推測是網路使用者藉由程式機器人爬取 PTT 語料，訓練機器人回應過程中，誤抓到電獺公司廣告代碼之故。

2.電獺公司廣告服務如同 Google、Meta 等廣告聯播網服務，提供不只是 PTT APP、新聞論壇等通路展示廣告。

3.多組帳號同時散播電獺與特定政黨、政治組織有關聯，此為不實訊息。

4.該組織或是個人使用機器人爬電獺公司旗下網域內容也屬於不法干擾，若無自制我們將報案處理。

電獺官方澄清公告。（圖／翻攝自FB）

後續電獺公司也在公告底下發文，表示目前已經針對此事情，於轄區內的警局進行報案。（圖／翻攝自FB）

後續電獺公司也在公告底下發文，表示目前已經針對此事情，於轄區內的警局進行報案。（圖／翻攝自FB）

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