奧運開幕式男舞者「蛋蛋滑出來」！　下體外露遭全球轉播

▲男舞者下體不慎走光。（圖／翻攝自X／@tancredipalmeri）



記者王佩翊／編譯

巴黎奧運於當地時間26日晚上7時30分舉行開幕式，精彩表演接連登場，然而這場萬眾矚目的開幕式卻也發生不少失誤。除了南韓代表團在進場時，被現場播報員誤稱為北韓外，另有一名舞者疑似因動作劇烈導致下體外露，而鏡頭一掃而過時，則清清楚楚拍下外露的睪丸，整個畫面更是被轉播至全球。

根據《每日郵報》報導，巴黎奧運開幕式26日晚間在塞納河畔舉行，此次開幕式與以往不同，以全新的方式揭開比賽序幕，所有參賽國家的代表團則依序搭船沿著巴黎塞納河航行。然而由於法國選擇在戶外舉辦開幕儀式，但是卻遇上雨天，導致選手們只能穿著雨衣冒雨進場。

▲中華代表團在巴黎奧運開幕式冒雨進場。（圖／達志影像／美聯社）



除了Lady Gaga和席琳·狄翁等知名歌手的表演讓觀眾留下印象外，有一名舞者也意外在本次開幕式後成為網路熱議話題。根據一名X用戶指出，在開幕式期間，當轉播鏡頭掃過船上的表演者時，有一名舞者的睪丸似乎從短褲中「滑出來」，導致半邊直接露在外面。

從畫面看來，疑似是因為這名舞者的表演服太短，才會在激烈的舞蹈動作後，褲腿滑上大腿根部，導致走光。目前尚未確定走光的舞者來自哪個表演團隊，不過相關照片已在網路上引起討論。