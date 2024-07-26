南韓政府：日本承諾反映完整歷史　佐渡金山有望成功入遺

▲佐渡金山位於日本新潟縣佐渡島，被稱為「黃金島」的礦場卻是朝鮮人強迫血淚勞動的傷心地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

「佐渡金山」是一座位於日本新潟縣佐渡市的金礦，江戶幕府時期是幕府重要的財政收入之一，然而到了近現代卻成為朝鮮人慘遭奴役的傷心地。日本積極推動佐渡金山申請世界遺產，卻因歷史爭議而屢遭南韓杯葛，如今日本政府答應南韓政府開出的條件，同意反映完整歷史，因此佐渡金山有望被列入世界遺產。

根據南韓《韓聯社》、日本《朝日新聞》，南韓外交部關係人士今（26）日透露，由於日本政府答應南韓政府所開出的條件，同意未來佐渡金山展覽時將「反映完整歷史」，雙方談判進入最終階段，因此世界遺產委員會（WHC）針對佐渡金山入遺進行表決時，將不會發生韓日雙方對決的情況，若無特殊狀況發生，佐渡金山會入遺成功。

▲佐渡金山工作環境極為惡劣，除了朝鮮人被日本強制動員至此勞動外，大多為罪犯或社會底層。（圖／達志影像，下同）

聯合國教科文組織世界遺產委員會第26屆會議，將於當地時間27日針對佐渡金山的入遺結果進行表決，目前組織有21個委員成員國，而日本（2021至2025年）南韓（2023至2027年）皆為目前的委員國。委員會成員4年一任，由195個締約國在大會選出。

南韓外交部關係人士指出，為了能確保佐渡金山入遺成功，日本政府答應南韓所提出「反映完整歷史」的條件，且已經採取實際措施，確保2015年軍艦島（端島）申遺時日本政府「光說不練」的事態不會再度上演，當時日本曾答應南韓，在進行相關導覽時會反映相關歷史，但最後卻未有實質措施。

據悉，擁有400年歷史的佐渡金礦曾是最大的黃金生產地之一，但近現代的成功卻是建立在對1000多名朝鮮籍勞工的剝削之上，日本帝國1910至1945年殖民統治韓半島（朝鮮半島）期間，估計約有78萬名朝鮮人被迫前往礦山和工廠，在惡劣的環境下進行勞動。

因此，佐渡金山的申遺長年以來引發南韓的抗議，認為未能反映完整歷史，批評日本將時間線專門限制在1603至1868年江戶幕府時代，並排除了日本皇軍所犯下的戰爭暴行。