凱米暴雨狂炸彰化「樓梯變瀑布」！馬路積水沒退　騎車上班慘摔車

記者施怡妏／綜合報導

「凱米」颱風挾帶驚人雨量，彰化縣淹水災情慘重，直到今日早上淹水未退，不過彰化縣今天（26日）上班上課，民眾冒著風雨上班，還有人分不清楚路面，栽進農田裡。就有彰化網友貼出照片，多處積水、淹水，機車熄火，鞋子也全濕了，最後還是得請特休，另外也有民眾家裡樓梯間下大雨，現場宛如大型瀑布。

▲彰化積水嚴重。（圖／翻攝自FB彰化人大小事）



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有網友在臉書「彰化人大小事」發文，戶外下大雨，室內也下大雨，住家樓梯宛如大型瀑布，大量的水從樓上傾洩而下，不禁感嘆「沒有停班停課，沒關係，我還Hold得住，二樓淹得比一樓高」。

另外，還有民眾一早8點半就趕緊出門上班，結果路上多處積水、淹水，最後向公司請了特休，「機車熄火，鞋子也全濕，就算走別條路也一樣淹水，我根本沒辦法騎，只能下來用牽的」。

該網友向《ETtoday新聞雲》記者表示，今天早上彰化下大雨，風也很大，路上還有多處淹水，非常嚴重，結果居然沒有放颱風假，反而周三沒風沒雨卻放假，至今仍在下大雨，路面依然淹水。

▲機車自動熄火，鞋子也全濕了。（圖／翻攝自FB彰化人大小事）



貼文曝光，引起眾人討論，「水簾幕等級了」、「我家今天也這樣，直接變成水簾洞」、「一年一次大掃除，直接用雨水洗了」。另外，不少民眾也哀號，「早上這個點，我太太也熄火了」、「我剛剛在這邊摔車了」、「路都還沒準備好，就讓縣民冒著生命危險去上班」、「淹水太嚴重了，等等交通工具壞了，不知道要向誰理賠」、「家前面稻田水災，騎摩托車經過會熄火」。

依據中央氣象署統計，彰化累積雨量以竹塘鄉累積500毫米最多，大城鄉有478毫米，二林鎮也有424毫米，大雨也造成大城鄉濁水溪土堤潰堤，公所緊急發布撤離6村4322村民，芳苑、二林鄉鎮淹水、停電更是嚴重。

縣議員賴清美今天在和美地區勘災發現淹水未退，且還有風雨，民眾都要起大早冒著風雨上班，趕上班的民眾抱怨連連，居民反映家裡都泡水，今天還得花時間整理，沒想到縣府不放颱風假，「實在沒人性」。