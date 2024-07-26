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37公路封閉或受災「那瑪夏7／31搶通脫離孤島」　蘇花崇德通車未定

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流，災情嚴重。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風遠離，但颱風尾挾水氣，中南部今(26日)有大雨或豪雨，公路局統計，目前預警性封閉路段仍有14處，發生災情的阻斷路段有21處，受災可通行2處，其中高雄那瑪夏區台29線臨11便道多處路基流失，估7月31日晚間18時搶通，脫離孤島，台9線和仁至崇德路段多處土石流阻斷，搶通時間待評估。

凱米餘威仍在，今中南部仍有豪大雨，目前14處省公路路段預警性封閉，另災害阻斷路段有21處，其中花蓮縣秀林鄉台9線154.9k~165.7k和仁至崇德路段，多處土石流阻斷，搶通仍無時間表，待天候穩定、勘災後狀況，評估開放時間。

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另台20線明霸克露橋引道流失約150公尺，及台29臨11線之3處路基流失各約100到200公尺，已使梅蘭三里、錫安山及那瑪夏地區成為孤島，公路局表示，高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K那瑪夏至五里埔，0K+150、4K+150、6K+500路基流失，預計7月31日晚間18時搶通。

公路局表示颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

▲蘇花公路全線多路段發生土石流、崩塌。（圖／公路局東區養護工程分局）

▲蘇花公路多路段發生土石流、崩塌。（圖／公路局東區養護工程分局）

一、預警性封閉路段14處:
1.嘉義縣水上鄉台1線278K(嘉義水上至台南後壁、八掌溪橋)，25日起已實施預警性封橋，溪水水位仍高，將於水位消退後開放通行。
2.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋) ，25日起已實施預警性封閉，溪水水位仍高，將於水位消退後開放通行。
3.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋) ，25日起已實施預警性封閉，溪水水位仍高，將於水位消退後開放通行。
4.南投縣信義鄉台21線105K(隆華新橋)，25日起已實施預警性封橋，水位仍達警戒值，預計7/26-14時解除。
5.南投縣信義鄉台21線108K(愛玉橋)，25日起已實施預警性封橋，水位仍達警戒值，預計7/26-14時解除。
6.南投縣信義鄉台21線109K(松泉橋)，25日起已實施預警性封橋，水位仍達警戒值，預計7/26-14時解除。
7.南投縣信義鄉台21線111K(單及娜橋)，25日起已實施預警性封橋，水位仍達警戒值，預計7/26-14時解除。
8.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)，25日起已實施預警性封橋，溪水水位仍高，將於水位消退後開放通行。
9.高雄市那瑪夏區台29線6K+400(民權橋)，25日起已實施預警性封橋，溪水水位仍高，將於水位消退後開放通行。
10.高雄市甲仙區台29線33K(楠梓仙溪橋)，25日起已實施預警性封橋，溪水水位仍高，將於水位消退後開放通行。
11.高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興路段)，24日起已實施預警性封閉，俟勘災後狀況，評估開放時間。
12.臺東縣海端鄉台20線149K～172K(向陽至利稻路段)，24日起已實施預警性封閉，俟勘災後狀況，評估開放時間。
13.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉，俟勘災後狀況，評估開放時間。
14.嘉義縣水上鄉台82線25K~32K(水上至嘉義路段，(含中和交流道出口匝道))，25日起已實施預警性封閉，俟現場水位狀況，評估開放時間。

二、道路災阻路段21處:
1.宜蘭縣大同鄉至台中市和平區台7甲線29K~50K(南山至勝光)，沿線多數災情，預計7/27-17時排除。
2.台中市和平區台8線雙向68K(新佳陽路段)，發生土石滑落，預計7/27-10時排除。
3.台中市和平區台8線雙向77K+800(靈甫橋路段)，發生邊坡坍方，預計7/26-21時排除。
4.南投縣仁愛鄉台8線雙向96K(里明隧道路段)，發生邊坡坍方，預計7/26-17時排除。
5.花蓮縣秀林鄉台8線114.6k~184.5k(關原~太魯閣閣口)，沿線零星災情，俟勘災後狀況，評估開放時間。
6.花蓮縣秀林鄉台9線154.9k~165.7k(和仁至崇德路段)，多處土石流阻斷，俟勘災後狀況，評估開放時間。
7.南投縣水里鄉台16線雙向22K(民和路段)，發生坍方，雙向無法通行，預計7/26-17時排除。
8.南投縣水里鄉台16線24K+500(民和路段)，發生路樹倒塌，雙向無法通行，預計7/26-12時排除。
9.南投縣信義鄉台16臨29線雙向1.4K(地利路段)，發生邊坡坍方，雙向無法通行，預計7/26-17時排除。
10.屏東縣林邊鄉台17線261K+300至261K+600(磘仔口橋路段)，路面積水，預計7/26-18時搶通。
11.雲林縣崙背鄉台19線44K+700~44K+900K(崙背路段) 路面積水，道路無法通行，預計7/26-17時排除。
12.南投縣水里鄉台21線雙向74K(頂崁路段)，發生土石流，預計7/26-17時排除。
13.南投縣信義鄉台21線雙向87~88K(信義路段)，發生土石流，預計7/26-18時排除。
14.南投縣信義鄉台21線雙向121+900K(觀峰路段)，發生土石流阻斷，預計7/26-18時排除。
15.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)，邊坡坍方，預計7/26-17時搶通。
16.高雄市六龜區台27線11K+500~24K(中興路段)，邊坡坍方，預計7/26-17時搶通。
17.高雄市田寮區台28線18K+500~19K+000(月球路路段) ，路面積水，道路無法通行，預計7/26-15時搶通。
18.高雄市旗山區台29線72K+400~73K+300(旗南三路路段) ，路面積水，道路無法通行，預計7/26-15時搶通。
19.高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，路基下陷，道路無法通行，預計7/26-17時搶通。
20.高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K(那瑪夏至五里埔)，0K+150、4K+150、6K+500路基流失，預計7/31-18時搶通。
21.嘉義縣鹿草鄉台82線東行18K+600~18K+700(嘉義鹿草路段)，路面淹水，實施封閉管制，預計7/26-15時搶通。

三、道路災情：2處
1.台南市學甲區台19線113K~114K(中央公路路段) 道路積水，車輛慢行通過，預計7/26-17時搶通。
2.高雄市旗山區台29線78K+400~79k+950(旗南三路路段) ，土石流，佔用南下車道，北上車道單線雙向通行，預計7/26-21時搶通。

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