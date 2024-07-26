「提名三流政客讓新竹人蒙羞」　王婉諭怒嗆柯文哲：道歉！

▲ 民眾黨主席柯文哲（左）與時代力量主席王婉諭（右）先前出席520總統就職典禮 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹市長高虹安因昔日擔任立委期間詐領助理補助費46萬30元，今（26日）遭台北地院依《貪污治罪條例》一審判決7年4月，全案還可上訴。對此，時代力量黨主席王婉諭要求民眾黨主席柯文哲道歉，並怒嗆，新竹有一流的人民，民眾黨卻提名三流政客參選，讓新竹人蒙羞。

針對高虹安先前在擔任立委期間，虛報、浮報助理酬金與涉貪一案，今日台北地方法院一審終於宣判有罪。王婉諭提及，時代力量始終認為「清廉」，是從政者最基本的自我要求，也是人民檢驗政治人物的最低標準。

為此，王婉諭也嚴正要求高虹安應當盡速請辭，專心面對司法，如果要戰清白，就請專心為自己討公道，不要讓官司繼礙市政的推動，讓新竹陷入泥淖。

▲新竹市長高虹安。（圖／新竹市府提供）

王婉諭還認為，不應由毫無民意基礎的邱臣遠，來代理新竹市長，高虹安變成地下市長，應將選擇市長的權利，還給新竹市民。此外，王婉諭也要求民眾黨黨主席柯文哲，應針對提名涉貪的高虹安參選新竹市長，向新竹市民道歉。

眼見新竹縣市長接連深陷涉貪風暴，王婉諭直言，新竹，有著一流的人民，卻只有三流的政客，從新竹縣到新竹市，兩位首長，高虹安、楊文科陷入貪污弊案，讓新竹人蒙羞。

王婉諭強調，不論金額多寡，無論行為輕重，若有不法，就該負起法律與政治的責任，她並嚴正敬告民眾黨，不要檢討別人一套標準，碰到自己又是另一套標準，更不要操弄政治口水，攻擊司法機關，踐踏廉能政治的底線。