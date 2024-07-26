說到做到！FB桃園社團管理員「送200碗豆花」　網一面倒讚：真男人

▲社團管理員自掏腰包請200碗豆花。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

桃園臉書社團管理員日前PO文，只要桃園放颱風假就送豆花，宣布放假的同時，管理員也崩潰喊「完了！豆花送定了」，如今他兌現承諾，連兩禮拜贈送共200碗的豆花，每天發送50碗，還可以任選配料，「我真的變豆花團長了」。

「不能食言！豆花來囉！」管理員在FB社團「桃園爆報」發文，連續兩個禮拜送豆花，共贈送200碗。周五下午6時30分，以及周六下午3時，分別發送50碗豆花，剩下的100碗還沒公布時間地點，「麻糬豆花有多種配料現場可以任選唷」，因為空間不足只能分批發送，請大家排隊時多些耐心。

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貼文曝光，網友狂讚，「太優秀，說到做到領頭羊團長」、「我是來感謝的，不過距離有點遠就不跟大家去搶免費豆花了」、「感謝版主，剛好那2個時間都沒空，就讓給有空的人去排了」、「哥就是哥！果然不一般」、「真的有帥到捏！不愧是最帥的板主」、「團長就是大氣」、「男子漢說到做到」、「言而有信，讚」、「團長讚 ，要上班沒辦法到，我家附近，只能以新台幣支持店家」、「推一個言出必行的團長」。

此外，一名羅姓網友日前發文，如果新竹縣放颱風假，就要發100份雞排，但該則貼文卻突然消失不見，讓網友認為「莊孝維」。但雞排事件並未就此落幕，24日就有雞排業者代羅先生發文，強調「100份雞排說到做到」，並且已收到羅先生的匯款，也確認26日下午會發放雞排。

▼管理員說到做到。（圖／翻攝自桃園爆報（二））

