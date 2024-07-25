凱米強襲全台78萬戶停電！台電動員6千人冒雨搶修　剩6萬戶未復電

▲凱米颱風侵襲台灣，造成全國78萬3598戶停電，台電目前已修復72萬3017戶，復電超過92％。（圖／記者林東良翻攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

凱米颱風侵襲台灣，造成各縣市陸續發生停電災情。台電表示，截至25日下午8點止，全國曾停電戶數達到78萬3598戶，台電出動超過6000人搶修，目前已修復72萬3017戶（復電超過92％），剩餘6萬581戶尚未復電，將視後續風雨及道路恢復等狀況，在確保安全前提下全力搶修，以期儘速恢復供電。



台電表示，凱米颱風雖已遠離，惟其外圍環流影響，持續風雨仍帶來後續停電災情，台電持續待命作好復電準備。為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台中及彰化等5個區處共14班近百人次支援雲林、嘉義及鳳山等災情較嚴重地區。

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▲高雄地區淹水嚴重影響搶修，台電調度抽水設備，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題。。（圖／記者陳瑩欣翻攝）



高雄地區由於25日發生豪雨，部分山區發生邊坡土石流、道路坍方等狀況；市區的部分則發生嚴重淹水，造成多處大樓地下配電室設備受損，台電已調度南部各縣市單位的抽水機，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題。



中部地區入夜後風雨漸增，又陸續造成部分用戶停電，目前將待風勢稍緩後即刻進行搶修。山區部分因豪雨影響，發生多處道路坍方且持續有落石，台電配合公路單位指示暫時撤離，並持續待命作好準備，一旦道路搶通馳往山區進行搶修。



台電指出，凱米颱風來襲，因風雨影響電桿、線路等電力相關設備，截至今(25)日晚間8時，造成全國曾停電78萬3598戶，目前已修復72萬3017戶，復電逾九成二，剩餘6萬581戶待復電，包括高雄市1萬5676戶、雲林縣1萬2102戶、嘉義縣7453戶及彰化縣6571戶等。