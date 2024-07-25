高雄淹水挨轟！粉專PO「7張照」看驚人對比　網改挺：水退很快了

▲高雄大淹水挨轟，粉專曝7張照看退水對比。（圖／FB粉專「貓與邪佞的手指」授權提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（25）日遭受凱米颱風超大豪雨驚人雨勢，各地區一早陸續傳出淹水災情，幾乎整個高雄都泡在水裡，慘重災情在網路也引發治水大論戰。不過，網路粉專「貓與邪佞的手指」統整出熱心社友提供的高雄各地區照片比較，可見多處區域的積水其實在很快的時間內已陸續退去，不少網友見狀也直呼「這樣的消退速度真的很快了」、「謝謝辛苦的工作人員」。

▲▼高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照看退水對比。（圖／FB粉專「貓與邪佞的手指」授權提供）

受凱米颱風及其外圍環流影響，加上外海有螺旋雨帶持續移入，高雄山區日累積雨量已逾1300毫米，雨量更是超越莫拉克颱風等級。全市119條區域排水系統跟25座滯洪池都全滿，加上沿海地區受天文大潮影響，導致高雄多處出現明顯積淹水災情，市府也全面動員救援積淹水災情。

不過，高雄慘重的淹水災情，意外掀起網友對於高雄治水的大論戰。網路粉專「貓與邪佞的手指」統整出熱心社友提供的高雄各地區照片比較，可見部分區域的積水其實在短時間內已陸續退去。

▲▼高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照看退水對比。（圖／FB粉專「貓與邪佞的手指」授權提供）

粉專「貓與邪佞的手指」指出，適逢大潮，又遇莫拉克等級的雨量，高雄目前各地人員都在努力排除災害中。感謝各熱心高雄社友提供高雄各地區照片比較。當然可能還有地區辛苦中，但是真的很謝謝值勤中的所有工作人員！他們頂著風雨為大家顧好家園。 高雄加油，我們挺你！

前鎮區明孝里長林浤澤也在底下留言說，前鎮漁港周圍以往淹水都要好幾小時才會退。這次下雨雖然仍有淹水，但退水時間大概30-40分鐘，比起以往差很多。能理解民眾受災的心情，但建設有成效是真的！ 不要再胡言亂語說什麼都沒用…

▲▼高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照看退水對比。（圖／FB粉專「貓與邪佞的手指」授權提供）

不少網友見狀也直呼「這樣的消退速度真的很快了」、「謝謝辛苦的工作人員」、「高雄加油！！！」、「水真的退滿快的」、「辛苦高雄的工作人員，天佑高雄」。

高雄市長陳其邁上午除了召開第三次工作會議指示各局處務必堅守崗位，全力救災，會後赴更美濃勘災，呼籲民眾務必提高警覺，高市府相關單位也已全面動員警消、水利、環保、工務及搶修人力，調度抽水機、沙包協助防汛應變。