正忠路一排機車泡水！他目睹1台漂過去「騎士跟在後面」超慘

▲正忠路一整排機車泡水。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

強颱凱米帶來超狂雨量，台灣各地陸續引發災情，其中高雄地區多處傳出積、淹水，不少網友在網上傳照片回報，市區多處馬路淹成「黃河」，停放在外的汽機車也都泡在水裡。就有網友中午12點13分在●【爆料公社二社】●貼出照片，曝光高雄正忠路一整排機車泡水，畫面引發議論。

原PO貼出照片，只見街上大淹水，一整排機車都泡在水裡，「剛剛瓦斯桶在游泳沒拍到，其他地方也有淹水，但我只是想說我自己遇到的情況。」他還直呼，看抖音發現有人還在玩水，「當他摩托車跟汽車在游泳應該笑不出來。」

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他也貼出兩段影片，分別錄下機車泡水慘況，有的還往一旁倒下。另外，還錄到一輛機車直接浮在水上，從原PO面前漂過後，後面出現一位戴著安全帽、身穿紫色雨衣的騎士，看起來相當手足無措，很有可能是機車車主。

▲原PO錄到一台機車漂過，後面跟著一位騎士。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

畫面一出，許多人紛紛看傻，「全部都變泡水車了」、「好可怕」、「這些車明天上班也不能動了吧」、「看來跟車有關的行業真的要遇水則發了」、「這雨量真的有夠可怕」、「腳踏板高度了欸」、「高雄這次好嚴重。」