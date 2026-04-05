日本藥妝店「買A變B」他震驚抓包！釣出一票苦主　達人喊扯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日有網友爆料，到日本知名連鎖藥妝店購物，怎料店員竟偷天換日，逕自將商品換成利潤較高的自有品牌。話題引爆輿論，旅日達人林氏璧不禁直呼，「真的令人瞠目結舌！」

林氏璧發文直言，之前聊過很多次藥妝店員強推自有品牌的狀況，像是盯著購物籃勸退顧客別買某些產品，「但我還沒見過積極到這樣的。」

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只見該網友提到，他在大國藥妝拿著熱門感冒藥的空盒去結帳，結果店員在裝袋過程中，竟在沒告知的情況下，直接把商品換成利潤較高的自有品牌。

網友血淚控訴：死不讓結帳、甚至亂刷數量

不僅如此，一票苦主也陸續分享碰過的離譜狀況，表示大國店員常會盯著客人的購物籃，批評知名大牌「雜質多、成分不純」，進而強推單價高達15000日圓的保健食品，「直接跟櫃檯說買百保能，沒注意看到店員裝袋的動作，離開後看領收書覺得怎麼那麼便宜，回台灣才發現不是我要的啊！兩個品牌擺在一起，很容易看錯」、「我被放過購物籃！之後就不太敢進去」、「大國買多樣商品，一定要結帳後對完收據數量金額再離開，還要看看店員是不是拿空盒給你，案例太多了」。

除了直接換貨，推銷話術也令人心驚。有民眾表示，想購買合力他命被告知限購1罐，店員隨即宣稱「自有品牌DK可以買2罐」，甚至語帶威脅，要求顧客當場打電話給委託代購的朋友。

此外，熱門的「速攻藍莓」也曾被店員批評成分不純，極力導向高單價產品，種種行徑讓不少旅客感到不適。

旅遊專家提醒：藥妝店選擇多 結帳務必「對帳再走」

林氏璧對此提醒，日本藥妝店品牌林立，若遇到過於積極、甚至干擾購物的店員，建議直接轉往其他店家，不必單戀一枝花。

對此，網友們紛紛回應，「大國店員會亂刷數量，買1個結帳單上會變2個，沒注意到的就......」、「大國真的愛推銷，但是偷換商品真的很誇張」、「大國會一直推銷很貴的保健食品，然後會一直看著你去結帳，非常恐怖」、「上個月去日本也被大國推銷，他說比我買的那款好，但是他是推薦一個沒什麼看過的品牌，所以被我拒絕了」、「我們也遇到心齋橋大國藥妝多塞了沒要買的東西（去泰國會買的鼻通）」。