私大觀光系畢業！她想找月薪5萬工作　過來人點名「這幾行」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

未來的職業、薪資發展是很多年輕人的煩惱，一名私立大學觀光系畢業的女網友表示，她目前25歲，月薪約3萬出頭，因工作相對清閒，有在思考如何提升能力、轉職到月薪5萬的工作。她坦言出身清寒、從小打工，曾有餐飲店長與管理經驗，因身體因素離開高工時環境，引來過來人分享自身經歷與方向建議。

原PO在Dcard發文「想找至少5萬的工作」，她是私立大學觀光系畢業，成長過程坎坷，14歲就開始打工，甚至曾因家庭因素影響學業。後來累積餐飲店長經驗，負責排班、記帳、客訴與活動企劃等，但因長期高工時導致身體狀況變差，轉做目前較輕鬆的社區秘書職位，薪資卻也相對較低，因此萌生轉職念頭，希望找到穩定月薪5萬以上的機會。

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月薪5萬以上工作不少 過來人曝經驗

貼文一出，不少人指出，其實月薪5萬的工作並不少，但多半需要「時間累積或轉換跑道」。有人分享自己從食品廠月薪27K起步，轉進科技業後透過加班穩定達到5萬；也有人提到考取多益、進入航空業或轉往科技廠、國營事業等都是常見途徑。還有人建議考取職安證照、投入營造或工安領域，起薪就有機會逼近5萬，屬於門檻相對明確的選項。

也有不少人認為關鍵在於「認清自身優勢」。留言提到，若具備管理與溝通能力，可往零售業、業務或房仲發展，透過獎金制度拉高收入；若願意長期投入，則可選擇公職、國軍或國營體系，雖需考試或適應環境，但薪資穩定且具保障，「五萬可以考慮軍警消、國營（台水中油台電）、政府公職」、「高考三級月薪至少55K，只是獎金通常為2-2.5個月、加薪幅度極其緩慢。」

也有網友看完留言直嘆，「原本想點進來看在台灣要領五萬的工作有啥類型，但怎麼不是公職就是國軍，不然就科技廠」、「台灣科技廠其實也沒有多好，免費加班年薪不破百的還是一堆」、「最好笑是，大部份行業，5萬算管理職了」、「沒什麼經驗，除非你加班或超長工時才會5萬吧？普通人就是這樣靠時間跟勞力換錢。」