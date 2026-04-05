入夜中部以北防大雨　開工日又有鋒面全台濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天降雨趨緩，晚間有另一波水氣移入，中部以北有大雨機率。明天鋒面接近，水氣增加，周二天氣最不穩定，全台有雨，預計要到周四才會回到穩定天氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，昨天影響的鋒面已經移動到台灣南部，結構逐漸鬆散，附近水氣仍多，但雨勢趨緩。台灣上空雷達回波已經明顯減少，今天晚間鋒面分為兩段，一段在台灣東方外海，另一段在西側華南一帶。

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林定宜指出，明天下半天又有一道鋒面接近，天氣不穩定，周二南移到台灣上空，天氣不穩定，周三鋒面北抬，天氣轉為穩定，周四至周六環境為南風至西南風，溫度明顯回升。

他表示，昨天至今天上午9時，苗栗大河累積雨量達385毫米，新竹五峰國小321.5毫米，台中大雪山257毫米，桃園高坡國小166.5毫米，以中部以北、竹苗及台中降雨最明顯。今天白天雨勢趨緩，南部及東半部不定時有局部短暫陣雨，午後山區有零星雨，溫度方面，西半部29至30度，東半部26至27度。

▲各地累積雨量。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，他表示，今晚有另一波水氣通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢。明天鋒面接近，中部以北降雨機率增加，午後山區也有局部雷陣雨。周二天氣最不穩定，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，北部有局部大雨機率，全台有雨。

他指出，周三東北季風減弱，北部、東北部清晨降雨機率高，東半部白天有局部短暫陣雨，午後各地山區也有短暫雷陣雨。周四至周六轉為西南風，天氣穩定，午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，今天溫度略為回升，鋒面明天接近、後天影響，北部及東北部轉涼，周三西南風增強，氣溫回升，各地白天回到30度以上。

他也說，今天西半部局部地區、綠島、蘭嶼要留意強陣風。另外，明天馬祖有霧或低雲，東南部有焚風發生機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）