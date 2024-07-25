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凱米颱風持續強降雨　仁義潭水庫已達警戒水位

▲▼ 仁義潭水庫自然溢流通知，請下游民眾勿接近溢洪道週邊及進入行水區行動! 。（圖／台水第五區處提供）

▲▼ 台水第五區處發出仁義潭水庫自然溢流通知，請下游民眾勿接近溢洪道週邊及進入行水區行動! 。（圖／台水第五區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台水第五區處表示，由於凱米颱風帶來的持續強降雨，水庫水位持續上升已達警戒水位，仁義潭水庫預計於25日上午9時30分起產生自然溢流，溢流水量預估約為15CMS(130萬立方公尺/日)，溢流前1小時起，將持續廣播及發送警報，通知下游民眾離開。

另將持續監測水位變化，根據即時情況進行調度，並及時發布相關信息，如有任何問題，可撥打客服專線 1910洽詢。
 

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