陸女高中生被男老師「騙開房」！2次房費都她出　學校火速開除

▲山東理工大學男老師騙財騙色。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山東淄博16歲高中女生近日發文爆料稱，被山東理工大學曹姓男老師欺騙感情，曹男婚內出軌，雙方確立戀愛關係後，女孩給曹男送過奢侈品，送香菸，送保健品。女孩稱，與曹男開過兩次房，發生過兩次關係，兩次開房的費用都是她來支付。

據《百姓關注》報導，7月24日，山東省淄博市女高中生露露（化名）舉報，山東理工大學教師曹男自稱未婚，與她戀愛發生關係。

她說，自己和曹男於2023年相識，但是曹男自稱名叫「李悅」，28歲、未婚。當年3月確立戀愛關係後，她曾送給曹男奢侈品、香菸以及保健品。

露露稱，與曹男見過兩次面，開過兩次房，發生過兩次關係；曹男說他是1996年出生的，實際是1990年，他的電話搜尋到微信頭像就是結婚照片，有一段錄音也承認騙了自己。

她表示，在交往一段時間後，發現他已婚且與其他女性言語曖昧。在露露提供的對話紀錄中，曹男的家人還主動聯繫她請求刪帖。

7月25日，山東理工大學發布情況通報，7月22日晚，關注到網上關於反映該校教師曹男有關問題資訊後，學校高度重視，第一時間成立工作組開展調查核實。

經調查，曹男嚴重違反黨紀校規和教師職業道德。經研究決定，給予曹男開除黨籍處分，撤銷行政職務，撤銷其山東理工大學教師崗位任職資格，解除教師聘用合同。同時，按程序報請撤銷其教師資格，並將問題線索依法反映給司法機關。

通報表示，山東理工大學高度重視教師思想政治工作和師德師風建設，嚴格落實師德師風第一標準，對師德失範行為「零容忍」，發現一起，堅決查處一起。學校將以此為鑒，進一步加強師德師風建設，營造良好育人環境。