媳婦6點半還在睡　婆婆怒訂1規定「我以前5點就起床」！遭網砲轟

▲婆婆抱怨媳婦很懶惰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

婆媳問題讓不少人困擾，尤其住在一起，生活上會有更多摩擦，一名婆婆生氣表示，媳婦超懶惰，早上6點半還在睡，一起床就是點早餐外送，以前年輕時，清晨5點就要起床幫公婆準備早齋，認為現在的媳婦過太爽，於是規定兒子跟媳婦的睡覺時間，晚上9點就要進房睡覺。

網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，以前清晨5點半就得起床，幫公婆準備早齋，「剛開始不熟練，還要5點就起來了，哪像我媳婦，睡到6點半還沒起床」，不僅如此，起床還點早餐外送，「讓我的小孫子只能吃那些不營養的，真的一點作為媳婦的樣子都沒有！」

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婆婆傻眼表示，一定是因為晚上太晚睡，所以早上才會晚起床，因此規定兒子和媳婦，晚上9點前就得進房睡覺，「不可以再縱容他們！」

貼文曝光，網友紛紛搖頭，「我都是自己睡到爽，小孩直接放生」、「吃素，卻不慈悲，學佛也枉然」、「為什麼媳婦就要早起煮早餐給公婆吃？你應該要叫你兒子煮，怎麼是叫媳婦煮？」「我每天小孩出門上課後繼續補眠到中午耶」、「妳可以自己早點起床煮早飯」。

還有網友分享天使婆婆的行為，「我媽都跟媳婦說多休息睡飽一點欸」、「我婆婆都讓我睡到下午欸，還幫我打理小孩三餐跟接送，這位婆婆妳要不要跟上流行一點啊」、「我婆婆一定10點半才打電話給我，因為他知道這時間我剛起床」。