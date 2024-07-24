北韓今空飄300顆垃圾氣球！氣球墜電車車頂　就連美軍基地也收到

▲北韓24日上午空飄300多顆垃圾氣球，在南韓首爾、京畿道北部都有氣球墜落。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著南韓境內脫北者公民團體不斷向北韓（朝鮮）施放空飄氣球，自從南韓21日起「全面開啟」軍事緩衝區西、中、東部戰線40座擴音設備，向北韓邊境部隊和居民展開心戰廣播後，北韓再度於（24）日上午向南韓空飄300多顆垃圾氣球，這些氣球不僅墜落在總統辦公室，甚至還墜落在列車車頂。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，北韓24日上午6至7時起再度向南韓空飄垃圾氣球，是今年5月底以來第10度施放，截至下午4時起一共施放300多顆，其中有250餘顆氣球隨著西風飄向南韓首爾、京畿道北部，氣球內容物多為紙類和塑膠垃圾、菸蒂、麵包包裝袋。

此次北韓所空飄的垃圾氣球，首度墜落在位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室、

國防部。韓媒《News1》透露，就連駐韓美軍基地（龍山區龍山洞），也於上午7時32分發現疑似垃圾氣球的物體，南韓警方在美軍憲兵隊的指示下進入基地內釐清實情。

首爾永登浦警察署也指出，位於首爾市永登浦區汝矣島的南韓國會圖書館附近，也發現有北韓垃圾氣球墜落，垃圾內含紙類垃圾、菸蒂、麵包包裝袋。

另外，韓國鐵道公社也指出，京仁線電車於上午9時55分，在行駛中的列車車頂發現北韓垃圾氣球墜落，幸好沒有對列車行駛安全造成影響。