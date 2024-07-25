嘉義縣攜手長庚醫運用閒置空間　翁章梁視察長庚醫療專區

▲▼ 翁章梁視察長庚醫療專區中央公園營造工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與長庚醫院靈活運用閒置空間，打造出一處全齡且無障礙的互動公園，提升在地景觀品質及整體環境機能，工程於112年2月動工，縣長翁章梁日前前往勘查、聆聽建設處簡報，盼這座長庚後花園如期如質完工，造福醫療院區及鄰近居民。

公園鄰近故宮大道與小槺榔一路，交通便利。建設處指出，此處將成為城市中的一處綠境，以景觀水池與土丘為中心，遊戲場結合坡度讓遊具更有挑戰性，周邊利用無障礙混凝土拉毛鋪面延伸優美弧形，搭配新植樹木等綠化工程，利用季節性開花及變色喬木與灌木，整體景觀氛圍更豐富。

建設處表示，設計理念考量心理舒適性、生理活動性以及交流的可能性，為全民打造出療癒休憩場所，預計今年11月竣工，工程總經費102,350,577元，包含景觀土丘、鋪面工程、抿石子座椅、體健設施、景觀水池、綠地活動區及園區燈照明設備、植栽綠美化（含新增、移植）工程。

建設處說，截至7月13日工程進度預計70.2%，實際已達72.73%，超前約2.73%。

翁章梁表示，因為公園周遭人還不是特別稠密，設計規劃時就以環境、植栽為優先，樹木需要時間生長，等到這裡人口慢慢聚集，相關設施就會陸續補足，更完善空間，有了公園就能讓長庚環境更好，看病、住院或陪同的家屬都可以過來走走，放鬆身心。