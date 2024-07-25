凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」　一夜出海！風雨時程出爐

▲凱米颱風於凌晨0時登陸南澳。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

3號強颱「凱米」（Gaemi）在花蓮近海打轉半天，與中央山脈對打，受地形影響下，轉了一圈終於前進。中央氣象署24日深夜11時30分持續發布海上陸上颱風警報表示，凱米過強度過去3小時略為減弱，並加速拐彎北轉，已經在25日凌晨0時左右，於宜蘭縣南澳附近登陸，並持續向西轉西北移動，帶來明顯雨勢，「中南部降雨才剛開始」。

氣象預報員謝佩芸表示，凱米持續影響，暴風圈已經籠罩全台和澎湖，深夜馬祖也將進入其暴風範圍，金門則是明天上午進入暴風圈，慎防颱風帶來的強風、劇烈降雨。根據觀測，過去近24小時，宜蘭大同山區已經累積940毫米雨量，台中、花蓮也有超過500毫米，屏東山區來到700毫米以上，颱風帶來明顯雨勢，「中南部降雨才剛開始」，凌晨開始降雨持續。

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▼凱米預計在清晨出海，穿台期間帶來驚人雨勢。（圖／中央氣象署）



凱米過去朝西北接近台灣過程中，受地形影響有繞圈情況，24日下午3點開始，中心往南偏折，一度接近花蓮海岸線，晚間8點又往北偏折，中心很接近陸地，過程中造成凱米強度略為減弱，近中心最大風速從每秒53公尺下降到51公尺，但仍維持強颱強度。

謝佩芸指出，預估颱風朝西北移動登陸之後，清晨到上午期間，颱風中心將出海、進入台灣海峽，結構可能重組，從哪個位置出海仍需觀察，颱風出海之後，今天（25日）下半天由馬祖南側進入中國沿岸。颱風打轉了一圈，但中心環流未被破壞，將為蘇花帶來強風衝擊，中南部地區目前風向吹西北風到偏西風，當颱風往西前進，凱米南側顯著雨帶、水氣將移動到中南部上空，颱風進入台海後雨帶也會移動，「降雨才剛開始」，除了颱風中心附近蘇花地區清晨降雨明顯，中南部、尤其南部山區雨勢也比較大，澎湖也開始受對流影響。

今天白天開始，隨著颱風登陸，北部降雨減小，南部則隨颱風環流移動，雨勢將擴展到中部，晚間到明天（26日）清晨雨勢減少，但降雨量值仍大，明天雨勢才會減緩，但因環境吹西南風，中南部仍有下雨狀況，預估雨量上，苗栗以南山區、彰化以南平地有機會達到超大豪雨等級，新竹山區、苗栗台中平地以及花東山區有大豪雨可能。