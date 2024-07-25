印度軍艦突發火災後側翻　失蹤2天後在水中尋獲屍體

▲「布拉馬普特拉號」在維修中起火。（圖／翻攝自X／Nitin A. Gokhale）

記者陳香菱／綜合報導

印度海軍軍艦21日在孟買造船廠進行維護時突然起火，22日上午火勢成功被撲滅，卻在下午發生側翻事故。海軍指出，事發當時大多數船員都成功逃出，但有一名初級水兵下落不明，經過兩天救援行動後，終於在23日尋獲那名水兵的屍體。

根據印度新德里電視台（NDTV）報導，飛彈巡防艦布拉馬普特拉號 ( INS Brahmaputra ,F31 )在21日晚間突然發生火災，在孟買海軍造船廠和其他船隻消防員的協助下，在22日上午成功控制火勢，卻在海軍的相關單位進行檢查、清理與評估火災殘餘風險的任務時，突然開始向左傾斜，最終直接側翻在水面上。

印度海軍在21日發布聲明表示，布拉馬普特拉號在航行時，船上有40名軍官和360名水兵，大多數船員都成功逃出，僅有一名初級水兵失蹤，當地救援仍在進行中，已下令針對軍艦的火災、側翻事故進行調查。

▲印度軍艦突發起火後，發生側翻事故。（圖／翻攝自X／Nitin A. Gokhale）

海軍在23日指出，那名失蹤的水兵已找到，在水中發現了他的屍體，「在這個悲傷的時刻，印度海軍堅決與死者家屬站在一起。」

「布拉馬普特拉號」排水量為5,300噸，長125公尺，寬14.4公尺，船上配備了一系列武器，包括近程、中程、高射炮，還有導彈和魚雷發射器，甚至擁有廣泛的感測器，能夠起降直升機，是印度自製「布拉馬普特拉級」的首艘飛彈巡防艦，2000年4月服役於印度海軍。

「指揮部和海軍總部應立即採取一切行動，使布拉馬普特拉號適航並做好戰鬥準備」，印度海軍希望，能盡快進行維修工作，以恢復軍艦的功能。