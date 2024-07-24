破壞性強風告警！凱米「迴轉一圈」將宜花登陸　降驚人超大豪雨

▲凱米颱風靠近台灣過程中受地形影響原地打轉。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署持續針對3號強颱「凱米」（Gaemi）發布海上陸上颱風警報，凱米正在侵襲台灣，今（24日）晚到明天（25日）是影響最明顯時候，全台縣市納入陸警範圍。路徑上，凱米過去在接近台灣過程中受地形影響，路徑出現不規則擺盪，颱風中心明顯往南偏移，目前來到花蓮南南東方約40公里，過去1、2小時打轉，今晚到深夜中心將登陸台灣，地點則受打轉後北轉角度影響。

氣象預報員謝佩芸指出，凱米預估今晚將登陸台灣，地點受其打轉後北轉角度影響，氣象署正在密切觀察中。依據雷達回波圖，凱米中心過去明顯往南偏移，並且有往東南、逐漸轉圈的現象，其北轉過程將影響登陸地點，過去幾個小時，颱風中心結構紮實的核心雨帶，陸續影響宜蘭南方及花蓮沿海地區，氣象署並陸續針對花蓮沿海鄉鎮，發布「強風告警」提醒有「破壞性強風」。

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▼凱米路徑不規則擺盪，打轉一圈後將登陸宜花一帶。（圖／中央氣象署）



謝佩芸表示，凱米颱風環流幾乎影響整個台灣，特別提醒中南部地區，環境風向吹西北風、偏西風，是往地形山區吹，迎風面受地形舉升，降雨明顯且持續。此外，預估颱風今晚到明晨通過台灣上空，颱風通過期間，南方大片水氣、雲系持續影響中南部地區，颱風往西移動後，吹的整片都是西南風，南部降雨持續，帶來大量雨量。

除了雨勢之外，颱風接近過程帶來明顯強風，綠島15級強陣風，花蓮和平14級強陣風，花蓮市區、蘇澳、恆春牡丹鄉13級強陣風，全台沿海也大部分出現10到11級強陣風，今晚到明天清晨風勢強勁。

累積雨量驚人，今天凌晨0時至今，宜蘭太平山累積超過900毫米，台中、花蓮、屏東也都超過500毫米，超過超大豪雨等級降雨，今晚到明天白天降雨非常持續，雨量相當大，雨區一部份集中在宜蘭南側到花蓮北側，北部山區、中南部山區、平地雨也很大，降雨持續，一直到明天上午，颱風往西通過進入台灣海峽，北台灣雨勢減緩，中南部降雨持續，中部開始受西南風影響，雨勢往北擴展。

預估未來24小時，超大豪雨範圍包括嘉義以南地區和苗栗以南、宜花山區，苗栗以南平地、台東平地、新竹山區也將有大豪雨出現。

▼凱米帶來驚人雨量，已出現超大豪雨以上降雨。



▼凱米颱風眼牆附近出現破壞性強風。

