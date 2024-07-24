內行人才不吃泡麵！　防颱必備古早味「颱風麵」

▲網友在臉書社團分享，防颱的必備料理「颱風麵」。（圖／翻攝自大潤發好物分享社）

記者陳香菱／綜合報導

「凱米」颱風來襲，大家都開始囤物資，但除了泡麵，還有什麼必吃料理？一名網友在「爆料公社」貼文指出，一聽到有颱風要來，馬上想到「颱風麵」這道料理，這是大家小時候的味道。網友紛紛回憶，「小時候颱風天媽媽都會煮的麵」、「第一次吃是爸爸煮給我吃的」，還有人表示「一定要加辣肉醬罐頭」。

網友的這道「颱風麵」，其實就是把茄汁鯖魚罐頭跟麵條一起烹調的料理，做法非常的簡單，有些人還會加入自己喜歡的配料，像是雞蛋、火鍋料、蔬菜和肉片。

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早期的茄汁罐頭分成兩種顏色，黃罐是鯖魚，紅罐則是鰹魚，因為鰹魚價格相對便宜又適合拜拜，所以在當時很熱銷，後來卻因為鰹魚產量不足，全都變成鯖魚罐頭。

網友不藏私分享，「颱風麵」只需要4步驟：

1.先把蛋炒香再加水

2.加入蕃茄醬、茄汁鯖魚罐頭後，依照自己口味調味一下

3.放入麵條煮熟

4.最後加上自己喜歡的青菜，關火後就大功告成了

茄汁鯖魚「擁護者」紛紛表示，「小時候颱風天媽媽都會煮的麵」、「一定要是紅色的」、「鯖魚罐頭煮米粉更讚」、「馬上出門買麵和罐頭回來煮」、「我喜歡這個，第一次吃是爸爸煮給我們吃的」、「一定要加辣肉醬罐頭」。

還有人也分享自己的防颱餐，「我們家是鮪魚罐頭稀飯」、「家裡什麼都沒有，只能煮蛋炒飯」、「煮火鍋絕對是最方便的」、「鍋巴飯配罐頭」，也有「泡麵派」表示，「自己加料的辛拉麵目前沒對手」、「問就是雙響炮，兩塊麵怎麼輸」、「印尼泡麵加蛋加菜炒一炒，便宜又好吃」。