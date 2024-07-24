凱米颱風直撲是否放假？　福衛七號「掩星技術」說了算

▲福衛七號是目前全世界唯二利用「掩星技術」（Radio Occultation）進行大氣觀測的衛星星系。（圖／翻攝自TASA）



記者張方瑀／綜合報導

在高科技加持下，颱風天是否放假，已非官員判斷說了算，而是藉由造價32億元的「福衛七號」透過「掩星技術」進行大氣觀測，能更有效判斷溫度、氣壓和水氣等資料，藉此來進行評估預測。

由台美合作打造的「福衛七號」在2019年由SpaceX獵鷹重型火箭搭載升空，接棒「天氣衛星老將」福衛三號，主要能蒐集台灣、赤道與中低緯度颱風盛行區的觀測資料，國家太空中心推估，福衛七號能提升氣象預報準度10%，被專家譽為「進化版的溫度計」。

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目前福衛七號可提供在南北緯50度間每日約4000筆資料，資料量約是福衛三號的3、4倍，大幅增加包含台灣在內的低緯度地區氣象資料。

▲掩星技術示意圖。（圖／翻攝自國家實驗研究院 ）



此外，福衛三號、福衛七號是目前全世界唯二利用「掩星技術」（Radio Occultation）進行大氣觀測的衛星星系。

該技術利用電磁波訊號在經過大氣層時，穿透不同溫度、壓力或濕度的空氣層，被「遮蔽」而產生轉向、變慢、減弱等的特性，蒐集從地面垂直向上、離地面60公里高空之間，每100公尺的溫度、氣壓和水氣資料。

太空中心指出，由於這兩號衛星不受地區限制，每天幾千點資料、大範圍均勻分佈位點、可直接量測電離層資訊，資料一樣與全世界共享，大幅彌補高空氣象觀測的不足。