5款「借錢App」竟是中國滲透利器　國軍缺錢淪共諜

▲5大貸款APP遭踢爆與中共有關，恐成國安破口。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指出坊間貸款app成中共滲透利器！軍方調查，這些公司以放款為由，藉機蒐集台灣人的個資，如果碰到軍中幹部借款，就大方釋出利多，等當事人還不出錢，再加以威逼利誘，要他們蒐集軍事機密，許多人禁不起誘惑，就成了出賣台灣的幫凶。

民間貸款業者B先生告訴本刊，除了「至信E指貸」「助人貸」「人人借」「至尊貸」外，還有「Game888」等這5款app，不僅可從手機輕鬆下載，還在臉書設立粉絲專頁宣傳，強調可簡化流程，放款快速又便利，吸引缺錢的民眾上門。

B先生分析，這些貸款業者標榜當事人只需提供身分證，就可借到5,000至20萬元，更宣稱「免見面、免抵押品」「5分鐘審核、10分鐘撥款」「24小時服務」，事實上卻沒這麼好康，許多人被廣告欺騙掉入陷阱，下場都很慘，萬一因此淪為共諜，後果更是不堪設想。

由於類似案例從去年開始便層出不窮，國軍相關單位已發現問題的嚴重性，目前正加強宣導，提醒官兵不要落入中國的陷阱，成為台灣國家安全的破口。



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