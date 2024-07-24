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快訊／中部4縣市全轉彎！24日「停班停課」！全台僅金門沒放假

▲凱米颱風。（圖／RAMMB）

▲凱米颱風進逼。（圖／RAMMB）

7/24 00:03更新：彰化宣布明天停班停課。

記者閔文昱／台北報導

中颱凱米直撲台灣而來，中央氣象署預估，明（24日）下半天到後天颱風中心通過台灣北部上空，且颱風外圍逆時針環流，雨勢跟水氣擴大到西半部，明天全台各地都有顯著降雨，山區可能出現超大豪雨。對此，《ETtoday新聞雲》也整理出全台各縣市明日「停班停課」一覽，方便大家掌握。

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各縣市停班停課狀況：

一、北部地區

台北市：明（24）停班、停課。

新北市：明（24）停班、停課。

基隆市：明（24）停班、停課。

桃園市：明（24）停班、停課。

新竹市：明（24）停班、停課。

新竹市政府表示，因應凱米颱風來襲，依據氣象預報資料及基於桃竹竹苗四縣市共同生活圈，新竹市政府今（23）日20時宣布，「新竹市7月24日（三）停止上班上課」。

新竹縣：明（24）停班、停課。

新竹縣府表示，針對凱米颱風來襲，根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，新竹縣預估24小時雨量達停班停課標準，為維護縣民安全，明(7/24)日停班停課一天。

二、中部地區

苗栗縣：明（24）停班、停課。

苗栗縣府表示，因應凱米颱風來襲，依據中央氣象署預報資料及桃竹竹苗四縣市共同決議，苗栗縣政府今日宣布，苗栗縣113年7月24日（星期三）停止上班、停止上課。

台中市：明（24）停班、停課。

台中市23日晚間宣布24日正常上班上課，僅和平區停班停課不過縣府23日深夜再指出，明（24）日停班課。

彰化縣：明（24）停班、停課。

彰化縣府23日晚間指出，24日正常上班上課不過王惠美23日凌晨在臉書宣布，「彰化縣 7/24 (三) 停班、停課！」

南投縣：明（24）停班、停課。

南投縣府23日晚間宣布24日正常上班上課，不過縣府在23日深夜再指出，8府8點公布南投縣照常上班上課，是依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定辦理。因23日晚上十點中央氣象署更新風量雨量資料，本縣已達停班停課標準，且基於中彰投為共同生活圈，台中部分地區已宣佈停班停課，更為了保障本縣縣民生命財產安全，南投縣決定24日停止上班上課。

雲林縣：明（24）停班、停課。

雲林縣府23日晚間表示，依據中央氣象署預報資料顯示，雲林縣風力雨量未達停班課標準，明日(7/24)正常上班、上課。不過，縣府23日深夜再發布消息，指依據中央氣象署23日晚間10點預報資料，雲林縣已達停班停課標準，明天(7/24)停止上班上課。

三、南部地區

嘉義縣：明（24）停班、停課。

嘉義縣府指出，依據氣象署預報資訊，嘉義縣明日(7/24)沿海地區陣風預估達9至10級，且山區雨量預估將達340毫米，均已達停班停課標準，為維護民眾安全及準備各項應變作為，嘉義縣全縣明日(7/24)停止上班、停止上課。

嘉義市：明（24）停班、停課。

嘉義市政府23日晚間表示，依據中央氣象署預報資料顯示，嘉義市風力雨量未達停班課標準，明日(7/24)正常上班、上課。不過，縣府24日凌晨再指出，依據中央氣象署7月23日22時最新預報資料，考量嘉義市24日凌晨進入暴風圈範圍，颱風增強影響漸增，預測未來24小時雨量接近350毫米、總雨量預測500-800毫米，為維護市民各項防颱準備及考量大眾運輸工具停駛不便等通勤安全，嘉義市7月24日停止上班、停止上課。

台南市：明（24）停班、停課。

台南市府表示，根據中央氣象署資訊，明(24)日(周三)台南市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估山區、沿海地區將出現10級以上陣風，已達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，故台南市明日停止上班、停止上課。

高雄市：明（24）停班、停課。

屏東縣：明（24）停班、停課。

四、東部地區

宜蘭縣：明（24）停班、停課。

宜蘭縣政府表示，依據中央氣象署預報資料，受中度颱風「凱米」影響，宜蘭地區明(24)日預測風力及雨量已達天然災害停止上班、上課標準，預估風雨將持續增強，考量縣民人身安全，林姿妙縣長呼籲民眾非必要勿外出，做好防颱準備工作，並請各防災單位應堅守崗位，執行防救災工作，爰宣布本縣明（24）日停止上班、停止上課。

花蓮縣：明（24）停班、停課。

台東縣：明（24）停班、停課。

台東縣府23日指出，根據中央氣象署預報資料，台東縣明(24)日除蘭嶼鄉風力達標準，停止上班上課外，其他地區因風力雨量未達停班停課標準，照常上班、照常上課。不過，台東縣府24日凌晨再通報，受凱米颱風影響，依據中央氣象署7/24最新預報資料，本縣已達停班停課標準，24日停止上班、停止上課

五、外島地區

澎湖縣：明（24）停班、停課。

澎湖縣政府表示，依據交通部中央氣象署7月23日發布之風雨預報資料，澎湖地區明(24)日受凱米颱風外圍環流及海峽地形效應影響，風力逐漸增強，將有10至11級強陣風，應嚴加戒備及注意，為顧及縣民生命財產安全，澎湖縣7月24日(星期三)停止上班、停止上課。

連江縣：明（24）停班、停課。

金門縣：明（24）正常上班上課。

停班停課資訊依行政院人事行政總處公告為主。

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ET快訊
快訊／嘉義市也宣布了！24日跟進停班停課
快訊／彰化也逆轉停班課！中部4縣市全轉彎

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