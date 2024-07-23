赴日注意！新冠連10周升溫「單周病例破5萬」　東京等3地區個案多

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

赴日本旅遊當心新冠疫情正在燒！我疾病管制署今（23）日示警，日本新冠肺炎病例數自今年5月中旬起已連續10周上升，單周通報病例達5萬5000多例，其中又以東京、大阪、九州等地區病例最多，但若從發生率來看，鹿兒島則為最高，且暑期旅遊旺季更使病毒傳播風險上升，提醒民眾前往時應該先接種XBB疫苗，並且做好相關防護。

根據疾管署疫情監測，國內新冠疫情處於流行期且死亡個案通報上升，至於國際方面，鄰近國家疫情都有下降，唯日本的疫情仍持續上升。

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▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，日本新冠肺炎病例數自今年5月中旬起，已連續10周上升，第28周（7/8-7/14）報告55,000餘例，每家醫療機構平均就診人數為11.18例，是前一周的1.39倍，發生率以鹿兒島為多；日本此波疫情以KP.3為主要流行病毒株。

疾管署副署長羅一鈞指出，若從病例數來看，則是東京、大阪、九州等地區個案最多；近期正值暑假旅遊旺季，病毒傳播風險增加，請規劃前往日本之民眾，應儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得免疫保護，並落實勤洗手 、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣。

疾管署統計，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種289.1萬人次，全國接種率11.73%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.24%、2.3%；由於國際疫情仍為流行，依世界衛生組織(WHO)建議高風險族群應接種現有XBB疫苗，無須等待新疫苗，以避免重症/死亡風險。全國尚餘莫德納XBB疫苗約270.8萬劑、Novavax XBB疫苗僅約2,400劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。